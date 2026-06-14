Ministerul Transporturilor: Tunelurile de pe Autostrada A1 Lugoj – Deva prind viteză, încă 250 de metri până la „luminiță”

Horațiu Cosma a făcut o inspecție pe șantier.

„Tunelurile de pe Autostrada A1 Lugoj – Deva prind viteză: încă 250 de metri până la luminiță! Am fost astăzi pe șantierul dintre Margina și Holdea, cei 9 kilometri care lipsesc pentru a asigura o conexiune completă pe autostradă între Sibiu și vestul Europei.

Lucrările avansează într-un ritm foarte bun, iar stadiul fizic al întregului proiect a depășit deja 65%. Peste 900 de muncitori și aproximativ 300 de utilaje sunt mobilizate în teren pentru recuperarea întârzierilor istorice și pentru atingerea obiectivelor asumate prin PNRR.

Muncesc cot la cot români din toate colțurile țării, mineri din Valea Jiului, români întorși în țară de pe marile șantiere de tuneluri din America de Sud, bosniaci sau sârbi”, a transmis secretarul de stat la ministerul Transporturilor pe Facebook.

Stadiul lucrărilor

El a prezentat stadiul lucrărilor.

„Avansăm la toate tipurile de lucrări. În următoarea lună va ajunge baza de producție pentru grinzile de beton necesare podurilor. Aici vor fi fabricate peste 300 de grinzi de câte 40 de metri lungime și 80 de tone fiecare. De asemenea, asfaltul va începe să curgă în prima parte a lunii iulie”,a explicat Cosma.

O atenție deosebită se acordă celor două tuneluri.

„Punctul central al șantierului îl reprezintă însă cele două tuneluri forate, care traversează un coridor ecologic strategic între Carpații Occidentali și cei Meridionali. La tunelul scurt, cu o lungime de aproximativ 400 de metri, excavarea a fost finalizată integral, iar constructorii execută acum ultimii metri din căptușeala finală din beton.

La tunelul lung, de aproape 2 kilometri, se lucrează simultan din 8 fronturi de lucru. Pe una dintre galerii au mai rămas de excavat aproximativ 250 de metri, iar pe cealaltă circa 500 de metri. Se avansează în medie cu aproape 10 metri în fiecare zi. Estimăm străpungerea primei galerii în această vară, iar a celei de-a doua la începutul toamnei”, a adăugat Horațiu Cosma.

Obiectivul Ministerului Transporturilor

Obiectivul Ministerului Transporturilor este creșterea ritmului de execuție pe parcursul verii, îndeplinirea jalonului PNRR aflat în renegociere cu Comisia Europeană și atragerea întregii finanțării europene.

Deschiderea circulației este estimată în prima parte a anului 2027. Ulterior, românii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Sibiu spre frontiera de vest.