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Primele locomotive electrice Traxx cumpărate de România intră în circulație. Ce rute vor deservi

Primele cinci locomotive electrice Traxx din lotul de 16 achiziționat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) au fost recepționate joi și vor intra în circulație la CFR Călători pe rutele București–Suceava și București–Iași.
Primele locomotive electrice Traxx cumpărate de România intră în circulație. Ce rute vor deservi
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Foto: Facebook/Horațiu Cosma
Cosmin Pirv
30 iul. 2026, 14:54, Economic
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„După decenii în care trenurile de călători au fost tractate în mare parte de locomotive ajunse la o vârstă înaintată, resuscităm procesul de reînnoire a materialului rulant. Călătorii români merită servicii mai fiabile, mai performante și adaptate standardelor europene actuale. Prin introducerea în circulație a acestor locomotive moderne, facem un pas hotărât pentru atingerea acestui obiectiv”, a anunțat joi secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.

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Acesta spune că modernizarea transportului feroviar nu nu înseamnă doar infrastructură nouă, ci și trenuri și locomotive noi.

După mulți ani în care investițiile în locomotive și vagoane au fost insuficiente, România începe să înlocuiască flota învechită, adaugă el.

Locomotive de 200 km/h și 6,4 MW

Locomotivele Traxx pot atinge o viteză maximă de 200 km/h, dezvoltă o putere de 6,4 MW și pot tracta până la 16 vagoane de călători.

Locomotivele recepționate vor intra în exploatare la CFR Călători pe relațiile București – Suceava și București – Iași.

Pe măsură ce și celelalte locomotive vor fi recepționate, acestea vor fi introduse și pe rutele Dej – Brașov – București – Constanța, Timișoara – Arad – Brașov și Timișoara – Cluj-Napoca – Iași.

Valoarea contractului de achiziție este de 767 milioane lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată din Fondul de Modernizare.

Contractul pentru cele 16 locomotive electrice Traxx a fost semnat în 2024 de Autoritatea pentru Reformă Feroviară și include atât livrarea locomotivelor, cât și mentenanța acestora pentru următorii 20 de ani.

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