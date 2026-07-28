De ce nu merge aerul condiționat în multe trenuri din România. Explicațiile ministrului Transporturilor

Ministrul Transporturilor a spus marți că a primit multe sesizări legate de „căldura din trenuri”. El susține că mai mult de jumătate dintre sesizările primite de la călători au fost legate de aerul condiționat.

Miruță a explicat că, în conformitate cu obligațiile CFR, pentru trenurile inter-regio aerul condiționat este obligatoriu, dar pentru trenurile regio nu este obligatoriu.

Locomotive vechi

El adaugă că în 15% dintre cele 600 de cazuri semnalate problemele au fost cauzate de locomotivele diesel vechi.

„Sunt locomotive diesel vechi și de 40 de ani care nu au capacitate suficientă să răcească. Varianta este să fie scoase de tot. (…) N-a fost luată o decizie cu privire la asta, dacă le vom scoate sau nu, pentru că sunt probleme și cu scoaterea lor și cu nepunerea altceva în loc”, a declarat Miruță.

Zone neutre electric

În alte 18% din cazuri, problemele au apărut la trenuri electrice care trec prin zone neutre electric.

„Adică din loc în loc există, din necesități tehnice, o discontinuitate a contactului cu liniile care sunt alimentate cu energie electrică. O perioadă foarte scurtă. Trecerea locomotivei prin această zonă neutră face ca la reconectarea în zona în care este energie electrică să se genereze erori care fac ca o perioadă de timp aerul condiționat să nu meargă. Acolo se intervine din partea mecanicului, uneori se rezolvă, uneori nu se rezolvă”, a transmis ministrul Transporturilor.

Supraîncălzirea instalației

În alte 40% dintre situații, problemele sunt cauzate de supraîncălzirea instalației.

„Când este foarte cald afară și când trenul este aglomerat, se intră într-o supra-sarcină, într-o protecție care face ca aerul condiționat să nu mai funcționeze. Acest procent de 40%, care este unul mare, este bucata asupra căreia trebuie să se intervină, pentru că nu e cauzat de nimic din ceea ce ține de infrastructură”, arată ministrul.

Măsuri luate

Radu Miruță spune că în aceste situații se poate interveni prin modificarea soft-ului vagoanelor „pentru a schimba parametrii în care să funcționeze aerul condiționat la supra-sarcină” sau prin extinderea tubulaturii de aer condiționat.

Ministrul spune că până acum la 130 de vagoane s-a modificat softul.

„O altă măsură luată este recompunerea trenurilor, adică trenuri cu vagoane mai puține, în zilele în care este foarte cald, pentru ca locomotiva să aibă capacitatea de a răci un număr mai mic de vagoane”, a mai spus Miruță.

Sancțiuni pentru angajați

Acesta adaugă că au fost găsite probleme care țin și de neîndeplinirea obligațiilor de serviciu din partea angajaților CFR Călători: șefi de tură, revizori, mecanici. El spune că au fost deschise 56 de dosare de cercetare disciplinară, în urma cărora au fost aplicate 39 de măsuri care au vizat tăierea salariilor.