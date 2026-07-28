„Spania a pierdut între 25 și 30% din capacitatea sa de stingere a incendiilor forestiere, s-a zgârcit la resurse și nu a închiriat elicoptere cu o capacitate mai mare de aruncare a apei, echivalentă cu cele mai bune din clasa lor, elicopterele Kamov de fabricație rusească , care nu sunt disponibile în prezent din cauza sancțiunilor europene legate de războiul din Ucraina”, arată publicația spaniolă 20minutos.es.

Jurnaliștii scriu că săptămâna trecută, prima aeronavă de acest tip a sosit în Spania: un elicopter Black Hawk de fabricație americană. La fel ca modelele Chinook, acestea pot arunca până la 4.300 de litri și sunt semnificativ mai scumpr decât aeronava utilizată în prezent pentru trei sezoane de incendii (cu excepția unui elicopter, care are o capacitate între 1.000 și 2.000 de litri) pentru a combate incendiile grave din ultimele săptămâni.

Capacitate de transport a apei cu 25-30% mai mică

„Ceea ce a fost contractat are o capacitate de transport a apei cu 25-30% mai mică decât ceea ce era disponibil cu ani în urmă .”

Așa rezumă profesioniștii din industrie situația actuală privind elicopterele disponibile în Spania – atât de către Ministerul pentru Tranziția Ecologică, cât și de către guvernele regionale care închiriază aeronave.

În cazul guvernului central, elicopterele reprezintă majoritatea resurselor aeriene pe care le furnizează regiunilor.

Dintr-un total de 56 de aeronave, în mare parte închiriate de la companii specializate, 31 sunt elicoptere – 25 sunt avioane, dintre care doar 11 sunt închiriate, deoarece celelalte 14 aparțin Forțelor Aeriene – iar reducerea capacității lor de stingere a incendiilor se datorează unei combinații de factori.

Printre acești factori se numără resursele financiare insuficiente alocate închirierii celor mai bune elicoptere, o lipsă percepută de planificare din partea companiilor din sector și chiar războiul din Ucraina și sancțiunile UE împotriva Rusiei, care au afectat cel mai bun elicopter folosit până acum de țări europene precum Spania, modelul Kamov.

Chiar săptămâna trecută, compania Timberline Helicopters a anunțat livrarea unui elicopter Black Hawk către compania Airworks Helicopters, cu sediul în Salamanca. Black Hawk este unul dintre echivalentele elicopterelor rusești Kamov în ceea ce privește capacitatea sa de a transporta și lansa apă. Potrivit Timberline, adăugarea primului Black Hawk din Europa pentru stingerea incendiilor reprezintă mult mai mult decât simpla furnizare a unui elicopter de top. Este, de asemenea, punctul culminant al unui proces de 18 luni caracterizat prin colaborare, perseverență și conformitate cu reglementările dintre cele două companii.

Ce capacitate avea elicopterul rusesc Kamov

Capabil să arunce între 4.000 și 5.000 de litri de apă în caz de incendii forestiere, elicopterul rusesc Kamov era considerat cel mai bun de acest fel pentru stingerea incendiilor și, până de curând, era utilizat pe scară largă de guvernele europene. Cu toate acestea, sancțiunile împotriva Rusiei împiedică guvernele UE nu doar să achiziționeze , ci și să utilizeze piese de schimb pentru reparații și întreținere, ceea ce le-a făcut aproape complet inutilizabile pentru stingerea incendiilor în Europa de anul trecut.

Problema suplimentară, potrivit industriei, este că guvernul nu a optat pentru închirierea de elicoptere echivalente cu cele rusești. Acestea sunt elicopterele Chinook și Black Hawk fabricate în SUA, care necesită o autorizație specială pentru a opera în Spania și sunt, de asemenea, de trei ori mai scumpe decât cele pe care guvernul le-a contractat anul trecut pentru trei sezoane de incendii, până în 2027.

Spre deosebire de 2024, când achiziționarea de resurse aeriene pentru stingerea incendiilor a trebuit accelerată și cu mai puține aeronave din cauza refuzului vicepreședintelui de atunci, Teresa Ribera, de a plăti mai mult pentru resurse din ce în ce mai solicitate de țările care anterior nu aveau incendii forestiere, în ianuarie 2025, actualul ministru pentru Tranziția Ecologică, Sara Aagesen , a oferit încă 27,6 milioane de euro , totalul ajungând la 187 de milioane de euro.

Drept urmare, a fost semnat un contract pe trei sezoane , care, și pentru acest an, a permis guvernului să dispună de toate aeronavele pentru care licitase , atât avioane, cât și elicoptere, spre deosebire de 2024, când achiziția de urgență a dus la șase aeronave mai puțin.

De la 4.500 de litri de apă la 1.200 și 2.000 de litri

Potrivit unor surse din sector, procesul de licitație pentru sezonul actual de incendii din Spania a fost finalizat , iar toate resursele solicitate de guvern au fost contractate. Cu toate acestea, în cazul elicopterelor , aeronavele încă nu se compară cu elicopterele Karmov care au trebuit să fie scoase din uz.

Dintre cele trei tipuri de elicoptere contractate și utilizate în prezent pentru stingerea incendiilor, doar unul este capabil să lanseze 4.500 de litri de apă. Ministerul specifică faptul că „cel mai frecvent utilizat model este Kamov Ka-32A 11BC”.

Pentru a completa cele 31 de elicoptere contractate, Ministerul mai are 26 de elicoptere model Mike, capabile să transporte personal – din cadrul BRIF (Brigăzile de Pompieri Forestieri) – și să lanseze o capacitate minimă de 1.200 de litri. Al treilea model este Lima, din care există patru elicoptere operaționale, capabile să lanseze mai puțin de 1.000 de litri. Aici, sectorul avertizează asupra unei pierderi de până la 30% a capacității de stingere a incendiilor.

Companiile spaniole din sectorul de închiriere a aeronavelor pentru stingerea incendiilor sunt repere internaționale. Având în vedere că schimbările climatice au crescut riscul de incendii forestiere în țări anterior nefamiliare cu acestea, s-a deschis concurența pe o piață care odinioară era limitată la un număr mai mic de jucători, inclusiv Spania. Potrivit unor surse din cadrul sectorului, lipsa Spaniei de elicoptere de mare capacitate pentru a înlocui avioanele Kamov se datorează unor probleme administrative și economice , care, la rândul lor, le complică pe cele dintâi.

Aducerea unui elicopter Chinook sau Black Hawk în Spania pentru a stinge incendii necesită un certificat de tip restricționat, cu autorizare mai întâi de la Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației și apoi de la Agenția Spaniolă pentru Siguranța Aviației înainte ca aeronava să ajungă în Europa. Toate acestea vin cu un cost pe care companiile au ezitat să-l asume, deoarece nu au primit nicio indicație din partea Ministerului că va scoate la licitație contractul pentru aceste aeronave „speciale” , al căror cost poate fi de trei ori mai mare decât închirierea altor tipuri de elicoptere.

„Nu există nicio opțiune economică rezonabilă pentru a le înlocui și, până când nu există un proiect din partea Ministerului, sau din partea comunităților autonome, sau din partea oricui îl contractează, care să garanteze că vor fi comandate chiar dacă costă de două sau trei ori mai mult, companiile nu le vor aduce ”, explică ei din sector.

În plus, așa cum se întâmplă adesea, licitația pentru resursele aeriene de stingere a incendiilor a fost pe termen lung, acoperind trei sezoane de incendii. Ne aflăm acum în al doilea sezon, iar sectorul se așteaptă ca Ministerul să contacteze în curând companiile proprietare pentru a actualiza condițiile privind orele de zbor — incendiile din ultimele săptămâni depășesc așteptările — dar nu există nicio indicație că a fost inițiată procedura de achiziție a unor elicoptere mai scumpe, dar și de capacitate mai mare, pentru Spania, anul viitor . Experții indică faptul că acest proces ar trebui să înceapă cu un an înainte, adică acum, dacă acestea vor fi disponibile anul viitor.

Kamov Ka-27 este un elicopter militar dezvoltat pentru Marina Sovietică, iar din 2024 este în serviciu în diverse țări, inclusiv Rusia, Ucraina, Vietnam, China, Coreea de Sud, India. Variantele lui includ transportul de asalt Ka-29 , versiunea de export retrogradată Ka-28 și Ka-32 pentru uz civil.

Spania se confruntă în iulie 2026 cu o criză climatică extremă, marcată de cel mai mare incendiu forestier din istoria recentă a țării, care a forțat evacuarea a peste 121.000 de persoane și a mistuit deja peste 152.600 de hectare de teren. Situația este deosebit de critică din cauza unui fenomen de propagare explozivă, generat de caniculă (temperaturi de peste 30–40 °C), umiditate extrem de scăzută și rafale violente de vânt.