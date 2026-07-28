Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său

Suri are 20 de ani, este în anul III la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh. Ea a absolvit liceul sub numele de Suri Noelle, al doilea prenume al mamei sale, potrivit registrelor electorale din statul Pennsylvania, consultate de Page Six și Entertainment Weekly.

Tom Cruise și Katie Holmes au divorțat în 2012 după 6 ani de căsătorie. Holmes și-a făcut debutul public într-un articol amplu din revista „Vanity Fair”, însoțit de fotografii realizate de Annie Leibovitz.

Se consideră că fiica celor doi nu ar mai ține legătura cu tatăl său. Tom Cruise și fiica sa nu au mai fost văzuți împreună public de la divorțul din 2012. Cruise nu a participat la ceremonia de absolvire de liceu a fiicei sale, potrivit Euronews.

Printre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood

Tom Cruise se află printre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, un adevărat simbol al cinematografiei americane de la sfârșitul anilor ’90. „Misiune Imposibilă” este seria de filme care i-a adus recunoaștere. Este cunoscut pentru cascadoriile sale periculoase. Multe din ele, le-a executat singur.

Ultimul dintre filmele în care a jucat este Top Gun: Maverick (2022). Cruise a fost nominalizat de 3 ori la Premiile Oscar pentru rolul său in filmele Born on the Fourth of July (1989), Jerry Maguire (1996) și Magnolia (1999), dar nu a obținut premiul.

În schimb, el a fost premiat de mai multe ori la Globurile de Aur pentru rolurile sale, dar a ales să returneze trei dintre titluri pe fondul unei controverse în jurul Asociației Jurnaliștilor de la Hollywood.

Controverse în viața personală

Actorul nu este lipsit de controverse în viața personală. El critică psihiatria și tratamentele antidepresive și este adept al Bisericii Scientologice, o mișcare religioasă bazată pe „audierea” spirituală a vieții anterioare. Este clasificat drept un cult religios ezoteric, inventat în 1952 de scriitorul SF, L. Ron Hubbard.

Acesta este și motivul din cauza căruia relația dintre actor și studiourile Paramount s-a deteriorat.

În afară de actrița Katie Holmes, Cruise a mai fost căsătorit cu actrița Mimi Rogers, timp de aproape 3 ani, dar și cu Nicole Kidman, timp de aproape 11 ani. Actorul cu vârsta de 64 de ani nu este căsătorit în prezent.

Fiica lui, Suri, nu este primul copil al unei celebrități care decide să-și schimbe numele pe fondul absenței tatălui. Și Vivienne, fiica cea mai mică a Angelinei Jolie și Brad Pitt, a decis să renunțe la numele de familie a tatălui său, după divorțul părinților. Tânăra, care a împlinit 18 ani, a depus o cerere oficială în acest sens.