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După Brad Pitt și George Clooney, Roger Taylor de la Queen investește în vinurile din Provence

Roger Taylor, unul dintre membrii fondatori ai trupei Queen, intră în industria vinului cu un rosé produs în Provence, pe care spune că l-a creat pentru a transmite „bucuria” și emoția momentelor petrecute alături de cei dragi.
După Brad Pitt și George Clooney, Roger Taylor de la Queen investește în vinurile din Provence
Facebook/Brian May
Luiza Moldovan
28 iun. 2026, 16:34, Cultură-Media
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Roger Taylor, bateristul legendarei trupe Queen, intră în industria vinului și lansează primul rosé care poartă numele formației.

Muzicianul britanic a colaborat cu o cramă din regiunea Provence pentru a crea un vin pe care îl descrie drept o expresie a bucuriei și a emoției împărtășite.

Noul „Queen Rosé” este produs în parteneriat cu cooperativa viticolă Cave du Commandeur din Montfort-sur-Argens, în sudul Franței, și cu oenologul francez Valérie Courrèges, cunoscută pentru promovarea agriculturii ecologice.

„Am vrut să creez un vin care să transmită acest sentiment”

„Vinul a fost întotdeauna sinonim cu bucuria, cu exaltarea și cu momentele în care ridicăm paharul alături de oamenii pe care îi iubim. Am vrut să creez un vin care să transmită acest sentiment”, a declarat Roger Taylor, cu ocazia lansării recoltei din 2026.

Potrivit producătorilor, rosé-ul are arome de fructe roșii și fragi sălbatici, iar eticheta poartă logo-ul Queen, cu acordul casei de discuri și al celorlalți membri ai formației. Primele sticle au ajuns deja în marile lanțuri de magazine din Marea Britanie și sunt comercializate la un preț de aproximativ 16 euro.

Cea mai recentă celebritate care investește în vinurile din Provence

Colaborarea a durat mai multe luni și s-a desfășurat discret.

Oenologul Valérie Courrèges spune că proiectul a urmărit obținerea unui vin „elegant, proaspăt și echilibrat”, în ciuda provocărilor climatice din Provence.

Lansarea îl transformă pe Roger Taylor în cea mai nouă celebritate care investește în vinurile din sudul Franței.

În aceeași regiune, actorul Brad Pitt produce deja celebrul rosé Miraval, iar George Clooney, Kylie Minogue și fostul baschetbalist Tony Parker sunt implicați, la rândul lor, în proiecte viticole.

Reprezentanții industriei spun că interesul vedetelor pentru vinurile din Provence aduce vizibilitate regiunii și contribuie la promovarea producătorilor locali, chiar dacă sectorul traversează o perioadă dificilă, pe fondul scăderii consumului de vin.

Pentru a evita supraproducția, multe crame își adaptează volumele și își constituie rezerve înainte de lansarea noilor recolte.

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