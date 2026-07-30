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Incendiile devastatoare din Franța îi fac pe George și Amal Clooney să evacueze locuința

George și Amal Clooney și-au evacuat locuința din sudul Franței, din cauza incendiilor de vegetație care continuă să cuprindă părți din sudul Europei. Cuplul declară că „nu are nicio idee” dacă proprietatea lor va fi salvată.
Incendiile devastatoare din Franța îi fac pe George și Amal Clooney să evacueze locuința
Laura Buciu
30 iul. 2026, 11:04, Life-Inedit
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Actorul și avocatul pentru drepturile omului au anunțat într-o scrisoare adresată primarului orașului, Didier Brémond, că și-au părăsit locuința din Brignoles, în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur din Franța, din cauza incendiilor.

„În acest moment, nu avem nicio idee dacă frumoasa noastră casă va trece prin acest moment teribil”, a scris cuplul, potrivit revistei People, citată de The Independent.

„În timp ce evacuăm Brignoles, dorim să subliniem două lucruri: în primul rând, sperăm că dumneavoastră și locuitorii orașului nostru sunteți în siguranță și, în al doilea rând, că eu și Amal ne angajăm să ne asigurăm că, indiferent ce se întâmplă cu satul nostru, facem parte din această comunitate și vom contribui la întregirea ei. Îl iubim pe Brignoles și pe prietenii noștri care locuiesc acolo.”

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