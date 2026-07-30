Valurile de căldură din Europa favorizează răspândirea bolilor infecțioase, avertizează agenția europeană de sănătate

Deși valurile de căldură ocupă prima pagină a ziarelor, temperaturile din ce în ce mai ridicate și de durată tot mai lungă sunt cele care creează condițiile propice pentru răspândirea multor infecții, arată ECDC, într-un comunicat publicat.

În această vară, monitorizarea continuă și colectarea de date efectuate de ECDC evidențiază patru categorii de boli din mai multe tipuri de medii: boli de origine alimentară, vibrioză, boli transmise de țânțari, boli transmise de căpușe.

Bolile alimentare

Bolile de origine alimentară sunt cele mai răspândite afecțiuni de vară. Temperaturile ridicate accentuează înmulțirea bacteriilor în alimente.

Pentru a evita acest tip de boli ECDC recomandă respectarea unor norme bune de igienă, spălarea fructelor și legumelor înainte de consum, precum și gătirea temeinică a alimentelor, în special a cărnii, pot contribui la prevenirea infecțiilor.

Vibrioza

O altă boală răspândită este vibrioza. Provine de la bacteria vibrio, care se regăsește în apele calde de coastă, cu salinitate scăzută sau în râuri. În funcție de cum pătrunde în corp, ea poate cauza dureri de stomac, febră și frisoane, diaree apoasă, dar și greață și vărsături.

Bacteria poate intra în corp și prin intermediul rănilor deschise: tăieturi, julituri, etc… În acest caz, apar răni roși și umflate, care se pot înrăutăți repede, bășici sau vezicule cu lichid în zona afectată, dar și durere mare acolo unde pielea este rănită.

Experții europeni în sănătate recomandă ca, în cazul în care tăieturi deschise, zgârieturi, dar și piercinguri sau tatuaje recente să evităm înotul. De asemenea, fructele de mare provenite din zone cu risc trebuie să fie bine gătite.

Bolile transmise de țânțari:

Bolile transmisibile de țânțari nu trebuie neglijate. Sezoanele calde și umede le permit acestora să se înmulțească și în zone în care anumite specii nu se regăseau. Ei pot să transmită virusuri precum dengue, chikungunya sau West Nile.

Experții europeni în sănătate recomandă spray-urile împotriva țânțarilor și îmbrăcămintea de protecție. De asemenea, plasele de țânțari montate în geamuri oferă protecție împotriva mușcăturilor.

Experții europeni în sănătate recomandă să evităm acumularea apei stătătoare în apropierea locuințelor și a grădinilor, pentru că aceasta constituie un mediu ideal de reproducere pentru țânțari.

Bolile transmise de căpușe

Nu în ultimul rând, este vine să fim atenți la căpușe. Ele se regăsesc în toată Europa, iar sezonul în care acestea sunt active devine din ce în ce mai lung, odată cu îmblânzirea temperaturilor pe timp de toamnă.

Acestea sunt periculoase pentru că pot transmite boala boala Lyme și encefalita transmisă de căpușe (TBE), care pot duce la complicații grave pe termen lung, avertizează experții europeni în Sănătate.

Dacă mergem în drumeții sau petrecem timpul în parcuri, acolo unde iarba este înaltă și deasă, este bine să purtăm haine cu mâneci lungi, dar și pantaloni lungi. De asemenea este important să verificăm dacă nu suntem mușcați de căpușă atunci când ne întoarcem acasă după o astfel de ieșire în aer liber.

Potrivit experților europeni în Sănătate, există un vaccin disponibil eficient pentru encefalita transmisă de căpușe.