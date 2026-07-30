Evacuări în estul Angliei după un incendiu de vegetație izbucnit în apropierea unei centrale nucleare

Deși flăcările se manifestă în apropierea centralei nucleare Sizewell B, oficialii dau asigurări că instalația nu este, în prezent, amenințată, relatează publicația The Independent.

Peste 90 de pompieri intervin în Suffolk

Incendiul a izbucnit în zona de vegetație și pădure de la Dunwich Heath, în comitatul Suffolk, în cursul serii de miercuri, iar până joi dimineață mobilizarea autorităților a ajuns la peste 90 de pompieri, sprijiniți de numeroase autospeciale și echipamente de stingere.

Potrivit serviciului local de pompieri, focul este alimentat de vânt și afectează o suprafață întinsă de pădure și vegetație uscată, ceea ce face intervenția dificilă. Echipajele au lucrat pe tot parcursul nopții în condiții considerate solicitante, iar operațiunile continuă.

Locuitori evacuați, iar turiștii sunt sfătuiți să evite zona

Din cauza extinderii incendiului, autoritățile au evacuat mai multe locuințe și rulote aflate în apropierea focarului.

Totodată, populația și turiștii au fost îndemnați să evite plaja Dunwich și drumurile din zonă, pentru a permite accesul autospecialelor și desfășurarea intervenției în condiții de siguranță. Reprezentanții serviciului de pompieri au transmis că, deși vremea favorizează deplasările către litoral, prezența publicului ar putea îngreuna operațiunile de salvare.

Centrala nucleară nu este, deocamdată, în pericol

Incendiul se produce în apropierea centralei nucleare Sizewell B, una dintre cele mai importante unități de producere a energiei electrice din Regatul Unit, care alimentează aproximativ 2,5 milioane de gospodării.

Autoritățile britanice au precizat însă că nu există, în acest moment, un risc direct pentru funcționarea centralei, deoarece focul se află la o distanță suficient de mare de instalațiile nucleare. Cu toate acestea, situația este monitorizată permanent, fiind descrisă drept una „dinamică”, iar evaluările sunt actualizate în funcție de evoluția incendiului.

Canicula și seceta cresc riscul incendiilor

Incendiul din Suffolk are loc pe fondul unei veri neobișnuit de calde în Marea Britanie. Țara a traversat deja patru episoade de caniculă și o perioadă prelungită de secetă, care au uscat vegetația și au creat condiții favorabile izbucnirii incendiilor.

Meteorologii britanici avertizaseră înainte de acest episod că orice incendiu de vegetație apărut în sudul Angliei riscă să se transforme rapid într-un incendiu de amploare, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor.

În luna iulie, în timpul celui de-al treilea val de căldură, serviciile de urgență din Anglia și Țara Galilor au intervenit simultan la 19 incendii semnificative de vegetație, semn că fenomenele extreme devin tot mai frecvente în Regatul Unit.