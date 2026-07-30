Nici George Clooney nu a scăpat de incendiile din Europa | Actorul și familia sa și-au părăsit locuința din Franța

Actorul George Clooney, soția sa, Amal, și gemenii lor, Alexander și Ella, în vârstă de nouă ani, au fost obligați să își părăsească locuința din Brignoles, în regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur, după ce incendiile de vegetație s-au apropiat de zona în care locuiesc.

Într-o scrisoare adresată primarului localității, Didier Brémond, familia Clooney a transmis că nu știe dacă proprietatea va supraviețui incendiilor, dar a subliniat că principala preocupare este siguranța locuitorilor.

„Nu știm dacă frumoasa noastră casă va supraviețui”

„Nu avem nicio idee dacă frumoasa noastră casă va supraviețui. Dar iubim Brignoles și pe prietenii noștri care locuiesc aici”, au transmis George și Amal Clooney.

Cei doi au promis că vor sprijini comunitatea indiferent de deznodământ și au transmis că vor contribui la reconstrucția zonei după stingerea incendiilor.

Informații de context

Incendiile fac parte din valul de fenomene extreme care afectează sudul Europei.

În Franța și Spania, sute de mii de oameni au fost evacuați în ultimele zile, iar pompierii luptă cu zeci de focare alimentate de temperaturile extreme, secetă și vânt puternic.

Unele incendii au ajuns la dimensiuni de câteva ori mai mari decât suprafața Parisului.

George și Amal Clooney s-au mutat în Franța în urmă cu câțiva ani pentru a le oferi copiilor o viață mai liniștită, departe de atenția constantă a Hollywoodului.

Actorul declara în trecut că viața la fermă și intimitatea oferită de Brignoles au reprezentat motivele principale pentru care familia a ales să locuiască acolo.