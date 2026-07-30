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Bulgaria extinde controlul statului asupra activităților Lukoil

Parlamentul Bulgariei a adoptat joi, în regim de urgență, modificări legislative prin care extinde controlul statului asupra operațiunilor Lukoil din țară. Noile prevederi includ și activitățile de alimentare cu combustibil pentru aviație și transportul maritim, pe care Guvernul le consideră esențiale pentru securitatea națională.
Bulgaria extinde controlul statului asupra activităților Lukoil
Maria Miron
30 iul. 2026, 11:35, Știri externe
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După ce compania-mamă Lukoil International a intrat sub sancțiuni impuse de Statele Unite și Marea Britanie din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, statul bulgar a instituit administrarea specială a activelor Lukoil considerate strategice, pentru a evita perturbarea aprovizionării cu carburanți.

Ulterior, Parlamentul a extins atribuțiile administratorului special și asupra altor companii din grupul Lukoil. Însă Curtea Constituțională a anulat o parte dintre prevederile care permiteau această extindere, ceea ce ar fi permis ca două subsidiare – Lukoil Aviation Bulgaria, care alimentează aeroporturile cu combustibil, și Lukoil Bulgaria Bunker, care aprovizionează navele în porturile Burgas, Varna și pe Dunăre – să revină sub controlul companiei-mamă.

Pentru a împiedica acest lucru, Parlamentul bulgar a adoptat joi noi modificări legislative, incluzând cele două companii în categoria infrastructurii critice, potrivit Novinite. Astfel, administratorul special își păstrează atribuțiile asupra acestora, după ce Curtea Constituțională anulase prevederile care îi extinseseră competențele.

Administratorul special gestionează deja Lukoil Neftochim Burgas, cea mai mare rafinărie din Bulgaria, precum și Lukoil Bulgaria, compania care operează rețeaua de benzinării și infrastructura de transport al carburanților.

Guvernul bulgar susține că măsura este necesară pentru a evita întreruperi în aprovizionarea cu combustibil a aeroporturilor și a principalelor porturi ale țării.

Opoziția critică legea

Modificările au fost contestate de alianța de opoziție Bulgaria Democrată, o formațiune proeuropeană, care acuză Guvernul că își acordă puteri prea largi pentru a decide ce companii fac parte din infrastructura critică și extinde excesiv controlul statului asupra mediului privat.

Opoziția a criticat și procedura de adoptare. Amendamentele au fost votate în prima și a doua lectură în aceeași ședință a Parlamentului, fără perioada obișnuită pentru depunerea de amendamente.

Executivul a argumentat că urgența este justificată de riscul ca sancțiunile internaționale împotriva Lukoil să afecteze aprovizionarea Bulgariei cu carburanți.

Sofia cere prelungirea derogărilor pentru Lukoil

Ministrul Economiei, Alexander Pulev, a anunțat că Bulgaria va solicita Statelor Unite prelungirea derogării care permite continuarea unor operațiuni ale Lukoil în pofida sancțiunilor americane și care expiră în octombrie. De asemenea, Sofia a cerut Regatului Unit și prelungirea derogării similare acordate în cadrul regimului britanic de sancțiuni, valabilă până la 13 august.

Derogările acordate Bulgariei permit continuarea unor activități ale grupului Lukoil considerate esențiale pentru aprovizionarea țării cu carburanți.

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