Prima pagină » Știri externe » ChatGPT și Roblox vor intra sub incidența celor mai stricte reguli ale UE

ChatGPT și Roblox vor intra sub incidența celor mai stricte reguli ale UE

ChatGPT, dezvoltat de OpenAI, și platforma de jocuri Roblox vor fi supravegheate mai strict în Uniunea Europeană, după ce au depășit pragul de 45 de milioane de utilizatori lunari în blocul comunitar.
ChatGPT și Roblox vor intra sub incidența celor mai stricte reguli ale UE
Iulian Moşneagu
30 iul. 2026, 12:08, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Comisia Europeană urmează să desemneze cele două servicii americane drept „platforme online foarte mari”, în baza Regulamentului privind serviciile digitale. Decizia ar putea fi anunțată încă din august, potrivit Bloomberg.

Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) obligă platformele să combată conținutul ilegal și să ia măsuri împotriva riscurilor produse de conținutul dăunător. Platformele online foarte mari, din care fac parte și Facebook, Instagram, TikTok, Shein sau X, au obligații suplimentare.

Acestea trebuie să publice rapoarte de transparență, să explice cum reduc riscurile de pe platformele lor și să plătească o taxă anuală Comisiei Europene. Companiile care încalcă regulamentul pot fi amendate cu până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial.

Regulamentul urmărește inclusiv protejarea copiilor în mediul online. Roblox, criticată anterior pentru măsurile sale de siguranță, a introdus recent controale mai stricte privind persoanele cu care copiii pot comunica și jocurile pe care le pot accesa.

Comisia Europeană a deschis numeroase investigații privind marile platforme online de la intrarea în vigoare a regulamentului, în 2022. Normele au provocat nemulțumirea administrației președintelui american Donald Trump, care a acuzat Uniunea Europeană că cenzurează companiile americane.

Comisia a aplicat până acum mai multe amenzi în baza Regulamentului privind serviciile digitale.

În decembrie 2025, platforma X a fost amendată cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență. Compania a contestat decizia.

În mai 2026, Temu a primit o amendă de 200 de milioane de euro, iar în iulie AliExpress a fost amendată cu 550 de milioane de euro. În ambele cazuri, Comisia Europeană a invocat riscurile legate de vânzarea unor produse ilegale, nesigure sau contrafăcute.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.ro
Greva în Sănătate a ajuns în a treia zi. Spitalele asigură doar urgențele, iar sindicaliștii amenință cu proteste masive la București
Gandul
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Cancan
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport
Ilie Bolojan, după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă: „Reduceți consumul de energie seara”
Libertatea
Porumb fiert sau porumb copt la grătar? Mihaela Bilic ne spune care este mai sănătos
CSID
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia