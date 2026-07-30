ChatGPT și Roblox vor intra sub incidența celor mai stricte reguli ale UE

Comisia Europeană urmează să desemneze cele două servicii americane drept „platforme online foarte mari”, în baza Regulamentului privind serviciile digitale. Decizia ar putea fi anunțată încă din august, potrivit Bloomberg.

Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) obligă platformele să combată conținutul ilegal și să ia măsuri împotriva riscurilor produse de conținutul dăunător. Platformele online foarte mari, din care fac parte și Facebook, Instagram, TikTok, Shein sau X, au obligații suplimentare.

Acestea trebuie să publice rapoarte de transparență, să explice cum reduc riscurile de pe platformele lor și să plătească o taxă anuală Comisiei Europene. Companiile care încalcă regulamentul pot fi amendate cu până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial.

Regulamentul urmărește inclusiv protejarea copiilor în mediul online. Roblox, criticată anterior pentru măsurile sale de siguranță, a introdus recent controale mai stricte privind persoanele cu care copiii pot comunica și jocurile pe care le pot accesa.

Comisia Europeană a deschis numeroase investigații privind marile platforme online de la intrarea în vigoare a regulamentului, în 2022. Normele au provocat nemulțumirea administrației președintelui american Donald Trump, care a acuzat Uniunea Europeană că cenzurează companiile americane.

Comisia a aplicat până acum mai multe amenzi în baza Regulamentului privind serviciile digitale.

În decembrie 2025, platforma X a fost amendată cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență. Compania a contestat decizia.

În mai 2026, Temu a primit o amendă de 200 de milioane de euro, iar în iulie AliExpress a fost amendată cu 550 de milioane de euro. În ambele cazuri, Comisia Europeană a invocat riscurile legate de vânzarea unor produse ilegale, nesigure sau contrafăcute.