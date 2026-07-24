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TikTok, acuzat de încălcarea regulilor tehnologice ale UE privind siguranța online a copiilor, declară UE

TikTok este acuzat de Comisia Europeană că nu protejează suficient copiii și că anumite setări ale platformei îi pot expune la hărțuire.
TikTok, acuzat de încălcarea regulilor tehnologice ale UE privind siguranța online a copiilor, declară UE
Maria Nițu
24 iul. 2026, 14:08, Știri externe
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Comisia Europeană a acuzat vineri TikTok, platforma deținută de ByteDance, că nu respectă normele Uniunii Europene privind siguranța online a copiilor.

Potrivit concluziilor preliminare ale Comisiei, anumite elemente de design ale platformei pot expune minorii la hărțuire cibernetică sau la contactul cu persoane rău intenționate.

Anunțul reprezintă cea de-a patra investigație majoră deschisă împotriva TikTok în ultimii doi ani în baza Legii privind serviciile digitale (DSA), regulamentul european care obligă marile platforme online să combată conținutul ilegal și riscurile la care sunt expuși utilizatorii.

Comisia Europeană, instituția responsabilă cu aplicarea regulilor digitale în UE, a declarat, într-un comunicat de presă, că modul în care sunt configurate conturile TikTok nu oferă nivelul de protecție cerut de legislația europeană.

Potrivit Bruxelles-ului, platforma permite copiilor să își creeze conturi publice, ceea ce face ca materialele postate să poată fi văzute de oricine și îi expune la riscul de hărțuire online sau la contactarea de către persoane cu intenții abuzive.

Comisia Europeană spune că nici măcar utilizatorii care aleg un cont privat nu sunt complet protejați. Conturile acestora pot fi descoperite prin listele de urmăritori și persoane urmărite ale altor utilizatori, inclusiv de persoane care nu au un cont TikTok.

Din acest motiv, Comisia afirmă că platforma ar trebui să modifice setările implicite, astfel încât conținutul publicat de minori să fie vizibil doar utilizatorilor acceptați de aceștia.

Ulterior, TikTok a transmis că va analiza concluziile preliminare ale Comisiei Europene și că va continua dialogul cu autoritățile europene.

„Conturile adolescenților de pe TikTok au peste 50 de funcții prestabilite de confidențialitate și siguranță, informate de experți, din momentul în care aceștia își creează un cont”, a precizat compania.

Reprezentanții platformei susțin că utilizatorii sub 18 ani beneficiază deja de măsuri suplimentare de protecție.

„Conturile persoanelor sub 18 ani sunt private în mod implicit și suntem una dintre singurele platforme unde adolescenții mai tineri nu pot utiliza mesagerie directă sau conținutul lor nu poate fi eligibil să apară în fluxul For You”, a mai transmis TikTok.

Compania are acum posibilitatea de a consulta documentele Comisiei Europene și de a-și prezenta punctul de vedere înainte ca instituția să ia o decizie finală.

Dacă toate aceste acuzații vor fi confirmate, TikTok riscă o amendă de până la 6% din cifra sa de afaceri anuală globală.

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