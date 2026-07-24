Presa internațională, despre drona doborâtă de un F-16 românesc: O premieră pentru România și un nou semnal al tensiunilor de la granița NATO

Publicații precum Euronews, Reuters, Romania Insider, dar și ziare din Asia și Orientul Mijlociu au relatat despre incident, subliniind că este pentru prima dată când România distruge o dronă aflată în propriul spațiu aerian de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Euronews: F-16-ul românesc a lansat o rachetă aer-aer

Potrivit Euronews, drona a fost detectată de radarele Ministerului Apărării în jurul orei 9:40, deasupra Mării Negre. Aparatul de zbor și-a continuat traseul spre Sulina și apoi către județul Buzău, unde a fost interceptat de un F-16 aparținând Bazei 86 Aeriene de la Fetești. Publicația notează că aeronava românească a folosit o rachetă aer-aer, în cadrul unei misiuni de poliție aeriană, pentru a doborî drona într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina. În paralel, două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune NATO la baza Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol împreună cu alte două F-16 românești pentru monitorizarea situației.

Reuters: România intră într-o nouă etapă a apărării spațiului aerian

Relatarea Reuters, preluată de numeroase publicații din lume, pune accent pe faptul că România a trecut de la simpla monitorizare a dronelor la neutralizarea lor. Agenția amintește că, în ultimii ani, România a raportat numeroase încălcări ale spațiului aerian provocate de drone venite din zona conflictului din Ucraina, însă până acum nu fusese anunțată doborârea uneia dintre acestea pe teritoriul național. Reuters remarcă și declarația președintelui Nicușor Dan, care a precizat că pilotul român a putut deschide focul deoarece drona se afla deasupra unei zone nelocuite, eliminând riscul pentru populație.

Presa străină amintește incidentele din ultimele luni

Mai multe publicații leagă incidentul de seria evenimentelor produse în România în ultimele luni. Euronews amintește că, în luna mai, o dronă atribuită Rusiei a lovit un bloc din Galați și a provocat rănirea a două persoane, iar în iunie o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul Constanța după ce și-ar fi modificat traiectoria din cauza bruiajului electronic. Aceste incidente au determinat Uniunea Europeană și NATO să urmărească mai atent securitatea flancului estic, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declara anterior că astfel de episoade reprezintă „o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.

„O premieră pentru România”

Publicații precum Romania Insider și Hürriyet Daily News evidențiază că este prima dronă doborâtă de Forțele Aeriene Române în spațiul aerian național de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Ministerul Apărării a precizat că ținta a fost urmărită încă din momentul în care a fost detectată de sistemele radar, fiind activate procedurile de apărare aeriană și ridicate de la sol atât aeronave românești, cât și aparate NATO aflate în serviciul de poliție aeriană.

Incidentul, urmărit cu atenție pe fondul războiului din Ucraina

Presa internațională subliniază că România, stat membru NATO și UE, are o frontieră de aproximativ 650 de kilometri cu Ucraina și s-a confruntat în repetate rânduri cu pătrunderea unor drone în apropierea graniței, pe fondul atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Originea dronei doborâte vineri nu a fost anunțată oficial, iar autoritățile române desfășoară o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. În funcție de concluziile investigației, cazul ar putea avea implicații atât pentru măsurile de securitate ale României, cât și pentru procedurile NATO privind răspunsul la încălcările spațiului aerian de pe flancul estic al Alianței.