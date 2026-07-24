Traseul bizar al dronei doborâte de F-16: a intrat pe la Sulina, a coborât spre Fetești și s-a întors spre Buzău

Ținta a fost distrusă cu o rachetă la ora 11.02, deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina. Din informațiile comunicate până acum nu rezultă de ce drona a urmat această rută în zigzag și nici dacă schimbările de direcție au fost programate sau comandate din exterior.

Un traseu în zigzag prin sud-estul României

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat drona la ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.

După pătrunderea în spațiul aerian național, aparatul a urmat traseul comunicat oficial:

Sulina – Brăila – Fetești – Buzău.

Ruta este neobișnuită deoarece drona nu a continuat pe o direcție relativ constantă spre vest. După ce a ajuns în zona Brăila, aceasta a coborât spre sud-vest, în direcția Fetești, iar ulterior a virat spre nord-vest, către zona Pogoanele–Padina din județul Buzău.

Harta traseului are un caracter orientativ și indică reperele generale comunicate de autorități, nu neapărat fiecare manevră efectuată de aeronavă.

A fost urmărită timp de o oră și 23 de minute

Între momentul detectării și cel al doborârii au trecut 83 de minute.

La ora 09.48, la nouă minute după apariția țintei pe radare, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Avioanele italiene se aflau în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană și au fost trimise pentru monitorizarea situației.

La ora 10.56 au decolat și două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Baza 86 Aeriană Fetești.

F-16 a lansat racheta la șase minute după decolare

La numai șase minute de la decolarea avioanelor românești, unul dintre aparatele F-16 a angajat ținta aeriană cu o rachetă.

Drona a fost doborâtă la ora 11.02, deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău. Amplasarea zonei a permis intervenția fără expunerea directă a unei localități la riscul căderii fragmentelor.

Resturile dronei urmează să fie căutate și analizate pentru stabilirea modelului, provenienței și eventualei încărcături transportate.

Populația din Tulcea și Brăila, avertizată prin RO-Alert

În timpul deplasării dronei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Au fost instituite măsuri de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, unde au fost transmise mesaje RO-Alert privind riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Traseul a continuat însă mult dincolo de zona de frontieră, drona ajungând până în interiorul județului Buzău.

Ce nu se știe încă

Autoritățile nu au comunicat până acum tipul dronei, țara din care aceasta a fost lansată sau dacă aparatul transporta o încărcătură explozivă.

Nu este cunoscut nici motivul pentru care drona a schimbat succesiv direcția între Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Traseul poate fi explicat printr-un plan de zbor prestabilit, o eroare de navigație, bruiaj sau intervenția unui operator, însă niciuna dintre aceste ipoteze nu a fost confirmată oficial.

Nici destinația finală a dronei nu poate fi stabilită doar pe baza rutei parcurse înainte de interceptare. Răspunsurile ar putea veni după expertizarea fragmentelor recuperate din zona Padina.