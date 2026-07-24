Inundații în India: 50 de morți. 700.000 de persoane strămutate

Inundațiile din statul Assam, situat în nord-estul Indiei, au provocat moartea a cel puțin 50 de persoane și au determinat strămutarea a 700.000 de persoane, după mai multe zile de ploi musonice, care au provocat revărsarea fluviului Brahmaputra, au declarat vineri autoritățile, citate de Associated Press.

Fluviul Brahmaputra este unul dintre cele mai mari din Asia. Izvorăște din regiunea Tibet din China și curge pe o distanță de aproximativ 900 de kilometri prin Assam.

Acesta a inundat sate, a măturat case și a forțat aproape 300.000 de oameni să se refugieze în tabere de ajutor gestionate de guvern, potrivit declarațiilor date de oficiali.

Autoritățile au furnizat alimente și provizii de urgență victimelor inundațiilor, inclusiv prin aruncarea din elicoptere a ajutoarelor, a declarat ministrul-șef al statului Assam, Himanta Biswa Sarma.

Aproape 900 de sate au fost inundate, iar peste 7.000 de locuințe au rămas fără electricitate, a precizat acesta.

Poliția, echipele de intervenție în caz de dezastre și voluntarii locali lucrau pentru a salva locuitorii blocați și pentru a livra provizii esențiale comunităților afectate de inundații.

Jatin Gogoi, un fermier în vârstă de 52 de ani din Nazira, a declarat că apele în creștere i-au măturat casa cu pereți de bambus și i-au distrus mijloacele de trai.

„Mi-am pierdut tot vitele. Eu și familia mea, formată din cinci membri, nu avem unde să mergem, așa că ne-am adăpostit la o rudă”, a spus el la telefon.

Inundațiile de joi seara au paralizat anumite zone din Guwahati, capitala statului Assam, cu aproximativ 2 milioane de locuitori, iar drumurile inundate i-au blocat pe navetiști timp de ore întregi.

„A trebuit să rămân peste noapte la birou. Drumurile erau pline de apă, în unele locuri până la talie”, a spus Sudip Mazumdar, un jurnalist din Guwahati.