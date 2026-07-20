Primăria Bușteni caută voluntari pentru curățarea gospodăriilor afectate de inundații

„Dacă doriți să vă alăturați echipelor care îi sprijină pe cei afectați la curățarea gospodăriilor sau în alte activități necesare, vă rugăm să sunați”, anunță Primăria Bușteni, într-o postare publicată pe pagina de Facebook, afișând și numărul de telefon 0766571770.

Duminică, Bușteniul a fost inundat brusc, din cauza ploilor torențiale și a apelor scurse de pe versanți. Viitura care a apărut brusc, a măturat în mai puțin de o oră mașini, blocând o porțiune a drumului DN1.

Două persoane au fost duse la spital, între care și o femeie care a fost rănită la brațe, iar 10 mașini au fost măturate de ape. În urma inundațiilor, 22 de gospodării au fost afectate, iar unele dintre drumuri au crăpat.

Stațiunea de pe Valea Prahovei s-a aflat, duminică, sub Cod Portocaliu de ploi. Într-un interval scurt de timp s-au înregistrat ploi de 40 de litri pe metru pătrat. După amiază, ploile s-au potolit, apa a scăzut, dar pompierii au rămas la fața locului pentru intervenții, iar cei afectați de inundații au fost nevoiți să își estimeze propriile pagube.