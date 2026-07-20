Forțe și utilaje suplimentare, mobilizate în Bușteni după viitura care a inundat zeci de gospodării

Potrivit IGSU, 30 de pompieri de la ISU București-Ilfov, Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență (USISU) și ISU Covasna vor sprijini echipajele ISU Prahova care acționează în teren pentru restabilirea stării de normalitate.

Totodată, la nivelul ISU Prahova a fost dispusă creșterea capacității operaționale. Forțele de intervenție au fost suplimentate și cu mijloace tehnice, respectiv două autocamioane și trei buldoexcavatoare din cadrul ISU București-Ilfov, USISU și ISU Covasna.

„Încă de ieri (n.r – duminică), pompierii aflați în teren intervin pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice și sprijinirea populației afectate, astfel încât revenirea la starea de normalitate să se realizeze în cel mai scurt timp”, a transmis IGSU.

Duminică, stațiunea Bușteni a fost afectată de o viitură produsă în urma unei ploi torențiale de aproximativ 40 de litri pe metru pătrat. Mai multe străzi și gospodării au fost inundate, mașini au fost surprinse de ape, iar circulația pe DN1 a fost blocată temporar din cauza scurgerilor de pe versanți. Potrivit autorităților, aproximativ 22 de gospodării au fost afectate de inundații, iar doi pietoni luați de viitură au ajuns la spital.