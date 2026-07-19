Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. MApN a detectat drone lângă granița cu Ucraina

MApN a anunțat că radarele au detectat duminică la ora 13.19 un grup de ținte aeriene la o distanță de aproximativ 15 km Est de localitatea Vâlcove, Ucraina.
IGSU a emis la ora 13.57 un mesaj Ro-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.
Ministerul Apărării transmite că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
Alerta aeriană a încetat la ora 14.34.
MApN anunță că monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate.
Președintele Nicușor Dan a spus, recent, că există un decalaj de tehnologie și că România nu s-a adaptat în timp real la astfel de pericole.
„O țară care s-a obișnuit să trăiască în pace, cum este România, își produce și niște proceduri de achiziție care sunt greoaie. E o întreagă rutină administrativă pe care ne-am produs-o și care nu ne-a lăsat să ne adaptăm în timp real, nevăzând pericolul, pentru că dronele, în fine, fragmentele care au căzut sunt de acum doi-trei ani, dar cele care să vizeze locuri dens populate sunt o chestiune de șase-nouă luni”, a spus președintele, la Antena 1.