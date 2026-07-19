Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. MApN a detectat drone lângă granița cu Ucraina

MApN a anunțat că radarele au detectat duminică la ora 13.19 un grup de ținte aeriene la o distanță de aproximativ 15 km Est de localitatea Vâlcove, Ucraina.

IGSU a emis la ora 13.57 un mesaj Ro-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la 14.34

Ministerul Apărării transmite că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a încetat la ora 14.34.

MApN anunță că monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate.

„România nu s-a adaptat în timp real la astfel de pericole”

Președintele Nicușor Dan a spus, recent, că există un decalaj de tehnologie și că România nu s-a adaptat în timp real la astfel de pericole.

„O țară care s-a obișnuit să trăiască în pace, cum este România, își produce și niște proceduri de achiziție care sunt greoaie. E o întreagă rutină administrativă pe care ne-am produs-o și care nu ne-a lăsat să ne adaptăm în timp real, nevăzând pericolul, pentru că dronele, în fine, fragmentele care au căzut sunt de acum doi-trei ani, dar cele care să vizeze locuri dens populate sunt o chestiune de șase-nouă luni”, a spus președintele, la Antena 1.