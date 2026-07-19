Peste 29 de localități din 16 județe, afectate de ploi și inundații. Intervenții ale autorităților

Potrivit autorităților, în toată țara peste 10.000 de lucrători ai MAI, cu peste 6.800 de mijloace tehnice, dar și aproximativ 940 de echipaje SAJ și 530 de salvatori montani au fost pregătiți să intervină în misiuni.

Furtunile și inundațiile de duminică au afectat afectat 29 de localități din 16 județe (Argeș, Brăila, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea și Vâlcea) și în municipiul București.

Forțele de intervenție au acționat pentru:

evacuarea apei din 24 de locuințe, 34 de curți, 36 de beciuri și subsoluri;

evacuarea apei de pe 23 de străzi;

îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de la acoperișurile a 8 imobile;

degajarea a 123 de copaci și 5 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 88 de autovehicule.

Pentru avertizarea populației au fost transmise 38 de mesaje RO-ALERT în 23 de județe și municipiul București, precum și 9 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR.

Potrivit MAI, cele mai mari pagube s-au înregistrat în Prahova, în Bușteni, unde 30 de mașini au fost surprinse de viitură. Pompierii au salvat 2 oameni blocați în mașină, iar alți 10 au reușit să iasă singuri din mașinile surprinse de viitură.

O femeie care a fost surprinsă de viitură pe stradă a fost dusă la spital cu lovituri la mâini. De asemenea, o persoană a fost evacuată de pompieri dintr-o locuință.

Circulația oprită pe drumuri

Potrivit MAI, Circulația rutieră a fost temporar afectată pe DN 1 (Prahova), DN 71 (Dâmbovița), DN 17A (Suceava) și DN 24F (Vaslui) din cauza apei, aluviunilor și copacilor căzuți pe carosabil. Circulația trenurilor a fost și ea oprită în zona Voluntari (Ilfov) din cauza unor crengi rupte căzute pe linia de înaltă tensiune.

„La acest moment nu sunt semnalate persoane blocate și nici urgențe medicale care să nu poată fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice. Intervențiile sunt în continuare în desfășurare în municipiul București și în județul Prahova, pentru evacuarea apei din gospodării și îndepărtarea copacilor prăbușiți”, potrivit MAI.

Avertizări meteo

Duminică, Capitala, dar și mai județe din țară s-au aflau sub cod portocaliu de fenomene meteo, cu ploi torențiale, vijelii puternice și grindină. A fost afectată jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, în Carpații Orientali și Meridionali.

Momentan, vremea s-a mai potolit în zonele afectate de Cod Portocaliu. Cu toate acestea, ploi torențiale și vijelii cu tunete și fulgere ar putea să mai apară cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în Moldova și Oltenia, duminică seara, fiind încă valabilă o avertizare de Cod Galben.