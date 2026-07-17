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România își menține modulul de intervenție în Franța. Pompierii au fost relocați într-o zonă vulnerabilă la incendii

Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure, dislocat în Franța prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, continuă misiunile de sprijin desfășurate alături de autoritățile franceze.
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Oana Antipa
17 iul. 2026, 14:26, Social
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Intervențiile pompierilor români continuă, în contextul riscului ridicat de producere și propagare a incendiilor de vegetație.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), coordonatorul modulului românesc a participat vineri dimineață, împreună cu ofițerii de legătură român și francez, la ședința operativă organizată de autoritățile din Franța, în cadrul căreia au fost evaluate evoluția riscului de incendiu și misiunile planificate pentru ziua în curs.

Echipa română, prepoziționată într-o zonă vulnerabilă

În urma analizei, autoritățile au decis prepoziționarea echipei române în zona Camping Al Sol – Argelès-sur-Mer, măsură care are ca scop reducerea timpului de răspuns și asigurarea unei intervenții rapide în cazul izbucnirii unor incendii de vegetație în sectorul de responsabilitate.

Decizia vine în contextul în care prognoza meteorologică indică temperaturi ridicate și un nivel scăzut al umidității, condiții care favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor de vegetație și fond forestier.

Pompierii români rămân în stare de operativitate și sunt pregătiți să intervină, sub coordonarea autorităților franceze, ori de câte ori situația din teren o va impune, pentru limitarea efectelor incendiilor și protejarea populației, a bunurilor și a mediului.

Modulul României participă în această perioadă la programul european de pre-poziționare, desfășurat prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, care permite dislocarea preventivă a echipelor de intervenție în statele expuse unui risc ridicat de incendii de vegetație pe durata sezonului cald.

Franța se confruntă în această vară cu unul dintre cele mai dificile sezoane de incendii de vegetație din ultimii ani, pe fondul valurilor repetate de caniculă și al secetei. În ultimele săptămâni, mii de hectare de pădure și vegetație au fost mistuite de flăcări, în special în sudul țării, iar un incendiu de amploare izbucnit în pădurea Fontainebleau, în apropiere de Paris, a impus evacuarea a sute de persoane și mobilizarea unor importante forțe de intervenție, inclusiv aeronave de stingere. Autoritățile franceze avertizează că temperaturile ridicate și umiditatea scăzută mențin un risc foarte ridicat de izbucnire și propagare a incendiilor.

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