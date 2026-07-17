Restricții de trafic pe Transfăgărășan luni. CNAIR anunță închiderea circulației în două intervale orare

Restricțiile vor fi instituite în două intervale orare și vor afecta zona cuprinsă între Vila Bâlea și intrarea în tunelul Bâlea.

Potrivit CNAIR, măsura vizează sectorul de drum cuprins între kilometrul 103+500, în zona Vila Bâlea, și kilometrul 115+500, în zona Bazei Salvamont – intrarea în tunel.

Traficul va fi oprit în intervalele 12:00 – 14:00 și 16:00 – 19:00, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului automobilistic.

Compania de drumuri le recomandă participanților la trafic să își planifice din timp deplasările și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, precum și indicațiile personalului care va dirija circulația.

DN7C – Transfăgărășan este unul dintre cele mai circulate drumuri turistice din România în sezonul estival, iar zona Bâlea atrage zilnic mii de turiști, motiv pentru care autoritățile recomandă șoferilor să ia în calcul posibile întârzieri și să utilizeze rute alternative, dacă este necesar.