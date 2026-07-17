CFR, despre trenurile dirijate cu telefonul și bicicleta: Măsură reglementată și temporară

CFR SA a precizat, într-un răspuns la solicitarea MEDIAFAX, că sistemul „cale liberă” este reglementat și este utilizat atunci când circulația nu poate fi dirijată prin instalațiile automate.

„Înainte de expedierea fiecărui tren, personalul de mișcare efectuează operațiunile necesare pentru confirmarea faptului că sectorul pe care urmează să circule este liber”, susțin reprezentanții companiei.

Măsură temporară

Măsura are caracter temporar și este determinată de lucrările de modernizare aflate în desfășurare pe Magistrala 200 Simeria–Arad, arată CFR. Pentru executarea lucrărilor a fost necesară dezafectarea parțială a instalațiilor de centralizare existente și introducerea unor instalații provizorii, pentru menținerea traficului feroviar în condiții de șantier.

Pe durata lucrărilor pot apărea deranjamente, inclusiv prin afectarea cablurilor instalațiilor de

semnalizare și comandă a macazurilor de către utilajele folosite pe șantier.

„În asemenea situații, impiegații de mișcare aplică procedurile specifice, care pot presupune deplasarea în teren și reducerea vitezei trenurilor la 20 km/h. Aceste operațiuni pot genera întârzieri. Remedierea se realizează, de regulă, de personalul de specialitate al executanților. Personalul CFR poate interveni la solicitarea acestora, cu recuperarea costurilor aferente”, mai transmite CFR SA.

Joncțiune între echipamente

Sistemul va fi menținut în zonă până la finalizarea și recepționarea noilor instalații automate.

Punerea acestora în funcțiune depinde și de asigurarea compatibilității tehnice dintre sistemele implementate de Siemens în zona Ilia, pe Lotul 3, și de Alstom în zona Câmpuri Surduc, pe Lotul 2c. De altfel, CFR anunță că joi a avut loc o reuniune tehnică în care au fost analizate soluțiile pentru realizarea joncțiunii dintre cele două sisteme și adaptarea proiectelor în vederea efectuării testelor.

Practic, circulația în sistem provizoriu va continua până când echipamentele instalate de cei doi constructori vor putea funcționa împreună.

Două incidente, anchetate de AGIFER

De asemenea, CFR a confirmat pentru MEDIAFAX că în zonă au avut loc două incidente, care sunt acum investigate de AGIFER.

„În ambele cazuri, mecanicii de locomotivă au depășit semnale care indicau oprirea, în timp ce impiegații de mișcare au respectat prevederile regulamentare aplicabile. Din datele existente nu rezultă că incidentele au fost determinate de utilizarea sistemului «cale liberă»”, arată compania.

Cauzele și împrejurările exacte, precum și eventualele măsuri, vor fi stabilite după finalizarea investigațiilor.

CFR SA susține că sistemul „cale liberă” nu este folosit exclusiv pe tronsonul Ilia – Câmpuri Surduc, ci poate fi aplicat temporar și pe alte secții unde instalațiile automate sunt indisponibile din cauza lucrărilor sau a unor defecțiuni.

Trafic dirijat cu telefonul și bicicleta

Asociația Pro Infrastructură a publicat joi imagini și informații din teren, arătând că pe sectorul Ilia – Câmpuri Surduc circulația este dirijată prin proceduri manuale, inclusiv prin comunicare telefonică între stații și înmânarea ordinelor de circulație mecanicilor.

„Mecanicilor li se dă un bilețel scris de mână în care li se spune că pot să-și dezactiveze temporar echipamentul de autostop și să treacă de semnalele roșii dintre cele două stații. Impiegatul din Câmpuri Surduc are de mers vreo 250 de metri cu bilețelul până la mecanic. Deci Biroul de Mișcare a fost dotat cu o… bicicletă”, arată asociația, joi, într-o postare pe Facebook.

Imaginile publicate de Asociația Pro Infrastructură au devenit intens distribuite pe rețelele sociale după ce au arătat cum ordinele de circulație sunt înmânate mecanicilor pe suport de hârtie, iar impiegatul folosește o bicicletă pentru a ajunge rapid la locomotivă.