Trump a promis benzină ieftină la o rețea de benzinării din SUA. Efectul: prețurile au crescut

Americanii care s-au entuziasmat de noile benzinării promise de președintele Donald Trump vor avea parte de o surpriză neplăcută, anunță The Hill. Recent, Casa Albă a anunțat că noua rețea „Freedom Fuel” va avea un preț la pompă de doar 3,47 dolari pe galon.

Jurnaliștii americani au urmărit datele de pe platforma de monitorizare a prețurilor la benzină GasBuddy și au aflat că prețul real este de cel puțin 3,57 dolari pe galon.

Unele prețuri la Freedom Fuel sunt mai mici decât media națională care se învârte în jurul valorii de 3,80 dolari. La o stație din New Jersey prețul a depășit miercuri media națională la 3,89 dolari, înainte de a scădea din nou la 3,57 dolari.

Unele stații au avut prețuri de până la 4,49 dolari. Concluzia este că prețurile reale fluctuează în continuare la fel de mult ca la o benzinărie obișnuită.

Trump a promis benzină ieftină, dar nu i-a ieșit

Un reprezentant al Casei Albe a recunoscut că Freedom Fuel nu a fost imun la fluctuațiile obișnuite ale pieței în ciuda promisiunilor lui Trump. De altfel, experții au avertizat că strategia nu poate funcționa pe termen lung deoarece oferta nu este sustenabilă.

În plus, modul în care Freedom Fuel subvenționează costul benzinei sale ieftine este neclar. Lipsa transparenței apare și în cazul companiei care administrează stațiile din SUA. De aceea, unii clienți cred că stațiile Freedom Fuel sunt de fapt benzinării redenumite și nu unele de abia înființate.

Trump și eșecurile în afaceri

Specialiștii vorbesc deja despre un nou eșec al lui Donald Trump. Printre altele, el a promovat intens o monedă virtuală deținută de familia lui, a cărei valoare a scăzut rapid.

De asemenea, Trump a încercat să promoveze lansarea propriei rețele „Trump Mobile” făcând aluzie la un nou smartphone despre care se presupune că este fabricat în SUA. Ulterior, s-a dovedit că aparatul este un dispozitiv chinezesc recondiționat.