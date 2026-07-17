54 de secunde. Atât câștigi dacă mergi cu viteza peste limita legală, arată un studiu

Un nou studiu american arată că depășirea vitezei legale nu aduce aproape niciun avantaj real. Cercetătorii au analizat 120 de milioane de deplasări cu mașina în toată țara, potrivit Daily Mail.

Cercetătorii de la Universitatea din Minnesota au analizat traseele parcurse în SUA în 2021. Șoferii care respectă limita de viteză pierd, în medie, doar 54 de secunde pe zi. Diferența înseamnă circa 6,3 minute pe săptămână și aproximativ 27 de minute pe lună.

Profesorul William Northrop, coautor al studiului, spune că viteza mare aduce economii minime de timp. În schimb, mersul mai lent aduce siguranță și economie de combustibil, potrivit acestuia.

De ce merită să respecți limita

Echipa a folosit date despre trafic, limite de viteză și altitudine, pentru drumuri cu limite de minimum 72 km/h. Aproape jumătate dintre deplasări au inclus cel puțin un moment cu viteză depășită.

Șoferii au petrecut 12% din timpul de condus peste limita legală. Respectarea limitei le-a permis șoferilor să economisească între 2,4% și 3% din combustibil. Costul a fost de doar 54 de secunde întârziere pe zi. Mașinile moderne sunt tot mai puternice, spune Northrop, ceea ce face viteza mare mai tentantă ca oricând.

Riscurile depășirii vitezei în Marea Britanie

În 2024, 43% dintre șoferii britanici au depășit limita pe drumurile cu 30 mph. Alți 44% au făcut același lucru pe autostrăzi.

Viteza excesivă a contribuit la 20% din coliziunile mortale din Marea Britanie în 2024. Alte 29% dintre accidentele mortale au fost legate de viteză nepotrivită condițiilor de trafic.

Anul trecut, aproape 5.000 de persoane au fost rănite în accidente provocate de viteză, iar 185 și-au pierdut viața.