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Cel puțin șase oameni au murit în Chile după ce o mașină condusă de un ofițer de marină a intrat în plin în mulțime într-o piață

Un ofițer de marină chilian, aflat în afara serviciului, care conducea un vehicul privat, a lovit în plin duminică într-o piață în aer liber din orașul de coastă Vina del Mar din Chile, ucigând mai multe persoane, a anunțat marina într-un comunicat.
Cel puțin șase oameni au murit în Chile după ce o mașină condusă de un ofițer de marină a intrat în plin în mulțime într-o piață
Foto: Pixabay
Laurentiu Marinov
13 iul. 2026, 02:07, Știri externe
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Reprezentanții marinei din Chile au confirmat moartea mai multor oameni.

„Accidentul a dus la moartea mai multor persoane și la rănirea altora de diferite grade”, a declarat marina, adăugând că cooperează cu autoritățile pentru a stabili circumstanțele accidentului, relatează AP.

Comunicatul marinei nu a furnizat un număr exact de decese, dar presa locală a raportat cel puțin șase decese.

Oficialii de la Spitalul Gustavo Fricke au declarat că cinci persoane rănite, inclusiv doi bebeluși, au fost internate cu diverse leziuni traumatice care nu le puneau viața în pericol. Poliția, pompierii și paramedicii au acordat îngrijiri medicale numeroaselor persoane la fața locului. Alte două persoane rănite au fost externate.

„În această etapă a evaluării, aceștia sunt stabili și în afara pericolului care le pune viața în pericol, dar, bineînțeles, încă așteaptă finalizarea tuturor examinărilor necesare în aceste cazuri”, a declarat Denise Cataldo, directorul adjunct al spitalului.

Rezultat negativ la etilotest

Membrul marinei aflat în afara serviciului, singura persoană reținută în legătură cu incidentul, a avut un rezultat negativ la etilotest, a declarat subsecretarul de interne Máximo Pavez.

Prefectul poliției din Vina del Mar, a declarat reporterilor că șoferul spune că nu își amintește nimic și că cauza incidentului nu a fost încă stabilită.

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