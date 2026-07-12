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Un nou „Colectiv” în Thailanda: Incendiu catastrofal într-un pub din Bangkok, soldat cu cel puțin 27 de victime

Un incendiu uriaș a cuprins un pub din Bangkok luni dimineață, ora locală, ucigând cel puțin 27 de persoane înainte ca pompierii să stăpânească flăcările, au declarat autoritățile thailandeze.
Un nou „Colectiv” în Thailanda: Incendiu catastrofal într-un pub din Bangkok, soldat cu cel puțin 27 de victime
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
12 iul. 2026, 23:15, Știri externe
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Salvatorii au declarat că incendiul a fost raportat în jurul miezului nopții. Imaginile distribuite online arată un flăcări uriașe izbucnind la ușa din față a unui pub din nordul capitalei thailandeze Bangkok, în timp ce oamenii încercau să fugă, învăluiți de un fum negru gros, potrivit CNN.

Prim-ministrul thailandez, Anutin Charnvirakul, a declarat reporterilor prezenți la fața locului că 27 de persoane au murit și că mai multe au fost transportate la spital. El a adăugat că cauza incendiului este încă în curs de investigare.

Incendii similare au fost și în trecut în Thailanda

Pompierii au avut nevoie de aproximativ o jumătate de oră pentru a stăvili incendiul, au declarat oficialii. Fotografiile din urma incendiului arată mese și scaune carbonizate și interiorul avariat al pub-ului.

Thailanda a mai fost martora unor tragedii similare în trecut. În 2022, 14 persoane au fost ucise într-un incendiu izbucnit într-un pub cu muzică din partea de est a țării. Și cu mai mult de un deceniu înainte, 66 de persoane au fost ucise și peste 200 rănite într-un incendiu izbucnit în timpul unei sărbători de Revelion, pe 1 ianuarie 2009, la clubul de noapte Santika din capitala Thailandei. Incendiul a fost, se pare, declanșat de un spectacol de artificii în interior.

 

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