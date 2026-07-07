Incendiu izbucnit la un apartament din București. Sunt înregistrate degajări mari de fum

Un incendiu s-a produs, marți, la un apartament situat pe Calea Moșilor, sectorul 2, București, potrivit ISU București – Ilfov.

Potrivit autorităților, „la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui apartament de la etajul 8”.

„Intervenim cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime, autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si doua echipaje SMURD”, a transmis ISU București – Ilfov.

Potrivit pompierilor, până la momentul actual nu au fost înregistrate victime.