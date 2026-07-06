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„În toată istoria, am fost adversari”. Grindeanu respinge acuzațiile de colaborare cu Nicușor Dan

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a respins luni, la Digi24, acuzațiile potrivit cărora el și formațiunea pe care o conduce ar fi avut o „colaborare” cu președintele Nicușor Dan. Grindeanu a subliniat că dimpotrivă, relația dintre el și șeful statului a fost, de-a lungul timpului, una de adversitate politică.
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Diana Nunuț
06 iul. 2026, 17:52, Politic
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Sorin Grindeanu, președintele PSD, a afirmat luni, la Digi24, că între PSD și președintele Nicușor Dan nu există nicio colaborare politică în afara cadrului instituțional, respingând speculațiile privind o apropiere între cele două părți.

„Am să fiu cât se poate de direct și de transparent la treaba asta. Poate o să o supăr pe mulți. Eu și PSD-ul n-am avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan. În toată istoria, am fost adversari, în afară de turul 2, anul trecut, când eu l-am votat. Aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru (l-au votat pe Nicușor Dan în turul doi al prezidențialelor din mai 2025 – n.r.), în finala cu Simion”, a afirmat Grindeanu. 

Liderul social-democrat a adăugat că ideea existenței unor înțelegeri politice este nefondată.

„De aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie”, a adăugat Grindeanu.

Noi critici la adresa lui Bolojan

În interviul acordat postului Digi24, Grindeanu a apreciat că președintele Nicușor Dan „a înțeles să fie echilibrat în această perioadă”, spre deosebire de premierul Ilie Bolojan, pe care Grindeanu l-a acuzat de lipsă de dialog în relația cu partenerii de coaliție.

„Ilie Bolojan n-a înțeles că e prim-ministru cu voturile PSD. El, dacă era să fie ales prim-ministru cu voturile PNL, al cărui președinte este, avea 15% din Parlament. Nu mai mult. PNL a ieșit la alegeri pe locul 3. Ca să fii premier al unei coaliții, trebuie să te caracterizeze și altceva, în afară de încrâncenare. Și anume, să fii dispus la dialog. Când n-ai câștigat alegerile, ba chiar ai ieșit pe locul 3 și ești prim-ministru a unei coaliții, formată din 4 partide plus grupul minorităților, lucrul acesta, în acest an, Ilie Bolojan nu l-a înțeles și a mers comportându-se ca și când PNL a câștigat singur alegerile”, a conchis Grindeanu. 

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