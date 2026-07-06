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Csoma Botond: Nicușor Dan a devenit „prea mult jucător”, l-a întrecut chiar pe Traian Băsescu

Președintele Nicușor Dan trebuie să iasă din pasivitate și să ajute la formarea unui nou Guvern. Afirmația a fost făcută de liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, care observă că prin ultima desemnare de premier, șeful statului a devenit chiar mai jucător decât Traian Băsescu. În același timp, i se cere lui Nicușor Dan să „iasă din pasivitate”.
Csoma Botond: Nicușor Dan a devenit „prea mult jucător”, l-a întrecut chiar pe Traian Băsescu
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
06 iul. 2026, 11:05, Politic
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Csoma Botond a declarat la RFI că ar vrea o implicare mai activă a președintelui Nicușor Dan în formarea unui nou Guvern.

„Ar trebui în continuare să contribuie cumva, prin competențele pe care le are, să avem o majoritate. Nu cred că ar trebui să se retragă în Palatul Cotroceni și să stea acolo și să aștepte ca partidele să vină. Eu cred că ar trebui să contribuie și dânsul ca această majoritate să se contureze cumva”.

Întrebat dacă i se pare că Nicușor Dan joacă în acest moment corect, liderul deputaților UDMR a răspuns: „În acest moment, cred că domnul Nicușor Dan este un pic pasiv, nu cred că intervine foarte mult în jocul politic, dar prin desemnările anterioare sigur că s-a implicat, cred că a trecut peste o linie roșie, dacă vreți, în privința jocului politic, a devenit un președinte prea mult jucător, să spun așa, l-a întrecut chiar pe Traian Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut-o”.

Csoma Botond îi cere lui Nicușor Dan să iasă din pasivitate.

„Eu sper ca domnul președinte să nu mai repete acea greșeală pe care a făcut-o atunci, cu a doua desemnare, prin persoana domnului Veștea, dar nici soluția nu este ca dânsul să rămână pasiv și să se retragă la Palatul Cotroceni. Cred că ar trebui să ia parte și cumva să contribuie să mergem în acea direcție, să avem o majoritate și să discute cu liderii politici, chiar și într-un cadru informal, nu neapărat într-un cadru formal, prevăzut de Constituția României”.

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