Nicușor Dan: „Nu vreau să ne jucăm de-a primul-ministru”. Anticipatele, scenariu posibil, dar nedorit. Președinte: „Am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile”

Nicușor Dan: „Statul român funcționează”

Nicușor Dan a spus că le-a transmis ambasadorilor statelor europene aceeași perspectivă pe care o comunică și cetățenilor români: instituțiile statului continuă să funcționeze, chiar dacă România se află într-o criză politică prelungită.

„Statul român funcționează, instituțiile funcționează. Avem un guvern în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că, în situații excepționale, Parlamentul se poate reuni pentru a acoperi limitele actualului executiv. El a subliniat că există acord politic pe teme considerate esențiale, precum bugetul, deficitul, PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE.

Nicușor Dan: „Eu cer să existe 233 de oameni”

Întrebat ce condiții pune înainte de o nouă desemnare de premier, Nicușor Dan a spus că nu cere un acord politic detaliat sau un program de guvernare înainte de nominalizare, ci o garanție clară că viitorul executiv va avea voturile necesare în Parlament.

„Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota”, a spus președintele.

Nicușor Dan a insistat că responsabilitatea găsirii unei majorități aparține partidelor. El a afirmat că discută în mod curent cu liderii politici și le-a cerut să se întâlnească „cât mai des” în zilele și săptămânile următoare pentru a ajunge la un compromis.

De ce nu alege între Grindeanu și Mureșan

Întrebat de ce nu desemnează unul dintre numele aflate pe masa negocierilor, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, președintele a spus că, spre deosebire de desemnările anterioare, acum are certitudinea că niciuna dintre variante nu ar trece de Parlament.

„Pentru că, spre deosebire de situațiile anterioare, în care era o așteptare rezonabilă că guvernul trece, acum este o certitudine că nu trece. Și nu vreau să facem un exercițiu de hai să ne jucăm de-a primul-ministru și de-a desemnarea guvernului”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a amintit că a făcut deja două propuneri de premier pe care le-a considerat potrivite și despre care a crezut, în urma discuțiilor politice, că pot strânge o majoritate.

„Eu în continuare nu înțeleg de ce n-a trecut Guvernul Tomac. Dar eu am făcut două propuneri, așa cum le-am considerat potrivite, crezând că ele vor trece. N-au trecut, responsabilitatea e la partide”, a spus președintele.

„Toată lumea a greșit”

Întrebat dacă are o responsabilitate în criza politică, Nicușor Dan a admis că „toată lumea a greșit”, inclusiv el, dar a apărat soluția unei coaliții largi.

„Noi am plecat acum un an cu soluția, în continuare, în opinia mea, cea mai bună pentru România, acestui guvern de patru partide plus minorități. Și într-un an de zile, fiecare din noi putea să facă mai mult, astfel încât coaliția asta să reziste”, a afirmat șeful statului.

Președintele a respins ideea că ar fi făcut „jocurile PSD” și le-a transmis susținătorilor săi nemulțumiți că deciziile sale sunt luate rațional și cu responsabilitatea funcției.

„Sunt un om rațional. Și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că, în opinia sa, „duce România în direcția bună”.

Anticipatele, scenariu posibil, dar nedorit

Nicușor Dan a spus că alegerile anticipate reprezintă o posibilitate constituțională, dar a precizat că nu își dorește acest scenariu.

„Evident că această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul”, a declarat președintele.

Șeful statului a argumentat că anticipatele nu ar produce, potrivit sondajelor, schimbări fundamentale de majoritate și ar transmite o imagine de instabilitate pentru mai multe luni.

„Ne-am găsi în același blocaj în care suntem azi și, în plus, am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România”, a spus Nicușor Dan.

Raport preliminar după incidentul cu drona navală

Președintele a fost întrebat și despre incidentul cu drona navală din zona Portului Constanța. Nicușor Dan a spus că există un raport preliminar și că instituțiile române au transmis o listă de întrebări către partea ucraineană.

Șeful statului a precizat că, după incident, România și Ucraina au stabilit o linie directă pentru astfel de situații, astfel încât comunicarea să nu mai treacă printr-un lanț lung de decidenți.

„Progresul față de momentul de acum două-trei săptămâni este că există linie directă pe tipul ăsta de evenimente”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că, după incidentul de la Portul Constanța, nu au mai fost semnalate incidente navale similare.