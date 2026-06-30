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Când va interveni Nicușor Dan în negocieri? „Văzând și făcând. Sunt tot timpul în București”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat când va simți că e momentul să intervină în negocieri privind viitorul Guvern. „Văzând și făcând. Sunt tot timpul în București”.
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Ioana Târziu
30 iun. 2026, 15:49, Politic
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Marți, în cadrul unei conferințe de presă, președintele României Nicușor Dan a fost întrebat când va simți că e momentul să intervină în negocieri privind viitorul Guvern.

„Văzând și făcând. Pentru moment, cred că e nevoie de o clarificare de mandate de negociere în rândul fiecăruia dintre partide. E nevoie de discuții între fiecare, între fiecare și mine. Deci, suntem într-un proces”, a fost răspunsul dat de președinte.

„Sunt tot timpul în București”

Dan a adăugat că „Sunt tot timpul în București. N-am spus că nu o să fac nimic două luni de acum încolo. E un proces”.

„Nu simt că trebuie să mă implic”

„Pentru moment, nu simt că trebuie să mă implic”, a transmis președintele.

Nu e deloc situația fericită. Pierdem foarte multă energie pentru lucruri pe care cu un guvern normal le-am rezolvat mult mai repede. E bine să avem un guvern cât mai repede, dar dacă asta nu se va întâmpla, România va continua să funcționeze”, a explicat acesta.

„Când am făcut cele două desemnări, am avut convingerea că la fiecare dintre ele am avut convingerea că va trece”, a spus Dan, precizând că „acum nu văd vreo propunere care să aibă măcar speranța că va trece”.

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