Nicușor Dan: „Nu voi desemna un premier fără o majoritate. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota”

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că nu va desemna un nou premier până când partidele nu vor demonstra că există o majoritate parlamentară capabilă să susțină viitorul Guvern, afirmând că nu dorește un „exercițiu” fără șanse reale de învestire.

Șeful statului a spus că singura condiție pe care o pune este existența unei majorități de 233 de parlamentari care să voteze Guvernul, apreciind că responsabilitatea ieșirii din criza politică aparține partidelor.

„Problema este dacă există o majoritate care susține un guvern. În momentul ăsta nu există”

„Eu sunt în situația în care suntem după două luni fără guvern. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. (…) Din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat despre solicitările unor partide privind un acord politic care să includă și programul de guvernare sau măsuri de reducere a deficitului bugetar, președintele a răspuns că problema esențială nu este conținutul unui asemenea document, ci existența unei majorități parlamentare.

„Problema este dacă există o majoritate care susține un guvern. Și în momentul ăsta nu există acea majoritate”, a spus el.

„Responsabilitatea este la partide”

Președintele a precizat că este dispus să sprijine negocierile doar dacă partidele îi solicită acest lucru, însă a subliniat că responsabilitatea formării unei majorități le aparține exclusiv acestora.

„Responsabilitatea este la ei. (…) Aștept ca ele să vină cu soluția de majoritate”, a declarat Nicușor Dan.

„Nu vreau să ne jucăm de-a permierul”

Referindu-se la faptul că, în trecut, i-a desemnat pe Eugen Tomac și Adrian Veștea pentru funcția de premier, dar refuză acum să aleagă între variantele propuse de partide, Sorin Grindeanu și Siegfrid Mureșan, președintele a explicat că situația este diferită:

„În situațiile anterioare exista o așteptare rezonabilă că guvernul trece. (…) Acum este o certitudine că nu trece. Și nu vreau să facem un exercițiu de hai să ne jucăm de-a primul-ministru și de-a desemnarea guvernului”, a afirmat șeful statului.

„Toată lumea a greșit”

Întrebat dacă își asumă o parte din responsabilitatea pentru actuala criză politică, Nicușor Dan a răspuns că toate părțile implicate au făcut greșeli.

„Evident, toată lumea a greșit. (…) Noi am plecat acum un an cu soluția, în continuare, în opinia mea, cea mai bună pentru România, a acestui guvern de patru partide plus minorități. Și într-un an de zile, fiecare din noi putea să facă mai mult, astfel încât coaliția asta să reziste”, a spus președintele.