Liderul UDMR, Csoma Botond, lansează acuzații: Blocajul vine de la Partidul Social Democrat

Cine este de vină pentru blocaj?

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a afirmat că negocierile dintre partidele pro-europene pentru formarea unei majorități guvernamentale au intrat într-un impas din cauza poziției Partidului Social Democrat.

„Cea mai mare problemă a fost că colegii noștri de la Partidul Social-Democrat n-au acceptat ideea de a avea un acord reciproc. Să avem un acord pe măsurile de guvernare și indiferent cine va merge la Palatul Victoria. Aici a fost cea mai mare problemă. PSD nu a acceptat. Eu, da, așa cred că blocajul vine de la Partidul Social Democrat”, a declarat Csoma Botond, la Digi24.

Despre acuzațiile social-democraților privind „legarea de funcții” a blocului PNL, USR, UDMR, acesta a spus: „Noi sigur nu ne agățăm de putere. din partea noastră, 100% nu există această doleanță să rămânem acolo lipiți de fotoliile ministeriale. ne-au spus și miniștrii noștri din guvern că acest guvern interimar are, de fapt, mâinile și picioarele legate”.

Referindu-se la poziția președintelui României, Nicușor Dan, Csoma Botond a declarat că șeful statului așteaptă ca partidele să ajungă la un acord.

„Vor fi discuții noi mâine. Domnul Nicușor Dan are această părere să mergem la dânsul când avem un acord. din câte am înțeles, domnul Nicușor Dan așteaptă un acord din partea partidelor politice care să reflecte o majoritate în Parlamentul României”, spune liderul UDMR.

Scenariul alegerilor anticipate

În cadrul intervenției sale, deputatul a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate, exprimându-și scepticismul privind acest demers. Acesta a mai afirmat că principalul beneficiar al unui astfel de scrutin ar fi AUR.

„Dacă am avea alegeri anticipate, n-ar schimba în mod substanțial raportul de forțe între partidele pro-europene. AUR ar crește, evident, dar tot ar trebui să ajungem la un compromis între aceste patru partide”, conchide Csoma Botond.