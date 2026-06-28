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SURSE: UDMR, presată să întoarcă votul pentru PSD. Calculele care pot face posibil un Guvern Grindeanu

Liderii UDMR sunt supuși unor presiuni intense pentru a-și schimba poziția și pentru a susține necondiționat un guvern condus de Sorin Grindeanu, au declarat pentru G4Media surse politice.
SURSE: UDMR, presată să întoarcă votul pentru PSD. Calculele care pot face posibil un Guvern Grindeanu
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
28 iun. 2026, 13:41, Politic
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Fără UDMR, calculele pentru un Cabinet PSD minoritar sunt extrem de fragile, iar social-democrații ar avea nevoie de voturi de la liberalii anti-Bolojan, de la minorități, de la grupul din jurul lui Victor Ponta și de la rămășițele parlamentare ale blocurilor suveraniste.

Potrivit surselor G4media, UDMR nu și-a schimbat poziția stabilită vineri, când, alături de PNL și USR, a decis să îl susțină pentru funcția de prim-ministru pe Siegfried Mureșan.

UDMR esențial pentru calculele PSD

Poziția Uniunii este esențială pentru Sorin Grindeanu. În Parlament sunt necesare 233 de voturi pentru învestirea unui guvern, iar PSD are, în acest moment, 127 de parlamentari: 91 de deputați și 36 de senatori. Cu voturile minorităților naționale, încă 17, PSD ar ajunge la 144 de voturi.

Social-democrații ar putea conta, în scenariul optimist, pe o parte dintre liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea în conflictul intern cu Ilie Bolojan. Numărul lor nu este oficial, dar estimările politice au mers în jurul a 20-25 de parlamentari. Cu 25 de voturi din această zonă, PSD, minoritățile și UDMR ar ajunge la aproximativ 200 de voturi.

În calcul intră și grupul din jurul lui Victor Ponta. La Camera Deputaților, grupul Uniți pentru România are 18 membri, iar la Senat grupul PACE – Întâi România are 10 membri. Dacă aceste voturi ar merge compact către Sorin Grindeanu, blocul PSD-minorități-UDMR-Ponta ar ajunge la 203 voturi. Cu încă 25 de liberali anti-Bolojan, totalul ar urca la 228 de voturi.

În aceste condiții, un guvern Grindeanu ar mai avea nevoie de câteva voturi din zona SOS România sau de la parlamentarii neafiliați. SOS are 15 deputați, iar neafiliații sunt 20 în total: 12 deputați și 8 senatori. O parte dintre acești parlamentari provin din reconfigurările produse în fostele blocuri POT și SOS.

Lia Olguța Vasilescu a înaintat scenariul unui guvern trecut cu voturile UDMR

Contextul vine după declarațiile făcute sâmbătă de Lia Olguța Vasilescu. Vicepreședinta PSD a spus că social-democrații sunt pregătiți să intre la guvernare și că voturile obținute de Adrian Veștea pot fi „un punct de pornire” pentru un Cabinet Grindeanu.

„Votul e secret în Parlament, în mod normal nu ar trebui să știm cum votează parlamentarii”, a spus Olguța Vasilescu, întrebată despre posibilitatea ca PSD să obțină voturi și din afara unei majorități asumate oficial.

Ea a indicat explicit UDMR ca partidul care ar putea face diferența. „Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme”, a declarat social-democrata, susținând că Uniunea este „un partid serios” și că, atunci când își dă cuvântul, îl respectă.

Tot sâmbătă, Olguța Vasilescu a atacat și varianta Siegfried Mureșan, propusă de PNL, USR și UDMR. Primarul Craiovei a spus că Ilie Bolojan propune pentru funcția de premier „un om care habar n-are cum se trăiește în România” și a ironizat numele europarlamentarului, afirmând că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-l pronunțe.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a transmis că PNL nu a promis „un cec în alb” pentru Sorin Grindeanu, ci doar un eventual acord politic în baza căruia să fie analizată susținerea unui guvern. Liderul PNL a spus că nu s-a ajuns la un acord și a acuzat PSD că vrea susținere necondiționată.

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