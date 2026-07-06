Lider UDMR: PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță. Nici peste șase luni nu vom avea Guvern

Csoma Botond a criticat, la RFI, blocajul legat de formarea unui nou Guvern.

„Nu s-a schimbat nimic, a rămas tot acel limbaj dur, contondent sau pe alocuri ironic, dar cred că această abordare nu conduce spre o soluție. Eu cred că PNL și PSD trebuie să renunțe puțin la aceste atacuri și să ne așezăm cu toții la masă și să găsim o soluție de compromis, nu există altă cale, numai calea dialogului”.

Potrivit lui Botond, „această ceartă ca la grădiniță nu face altceva decât să crească AUR-ul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetățenilor și furia lor față de autoritățile statului”.

Csoma Botond le cere partidelor politice să renunțe la liniile roșii în privința formării unui nou Guvern.

„Dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste șase luni nu vom avea Guvern. Fiecare trebuie să lase un pic de la el și să încercăm să avem un Guvern”.

Negocierile pentru formarea noului Guvern rămân blocate, în condițiile în care nici unul dintre partidele implicate nu pare dispus să facă un pas înapoi pentru a ajunge la un compromis. Singurul punct asupra căruia formațiunile parlamentare par să fie de acord este organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea unor legi necesare pentru PNRR și SAFE.