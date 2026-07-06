Prima pagină » Politic » Lider UDMR: PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță. Nici peste șase luni nu vom avea Guvern

Lider UDMR: PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță. Nici peste șase luni nu vom avea Guvern

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a criticat blocajul politic privind formarea unui nou Guvern și a declarat că PSD și PNL „se ceartă ca la grădiniță”. El a avertizat că, dacă partidele nu renunță la „liniile roșii”, România riscă să nu aibă nici peste șase luni un Executiv.
Lider UDMR: PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță. Nici peste șase luni nu vom avea Guvern
Sursa foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
06 iul. 2026, 11:10, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Csoma Botond a criticat, la RFI, blocajul legat de formarea unui nou Guvern.

„Nu s-a schimbat nimic, a rămas tot acel limbaj dur, contondent sau pe alocuri ironic, dar cred că această abordare nu conduce spre o soluție. Eu cred că PNL și PSD trebuie să renunțe puțin la aceste atacuri și să ne așezăm cu toții la masă și să găsim o soluție de compromis, nu există altă cale, numai calea dialogului”.

Potrivit lui Botond, „această ceartă ca la grădiniță nu face altceva decât să crească AUR-ul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetățenilor și furia lor față de autoritățile statului”.

Csoma Botond le cere partidelor politice să renunțe la liniile roșii în privința formării unui nou Guvern.

„Dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste șase luni nu vom avea Guvern. Fiecare trebuie să lase un pic de la el și să încercăm să avem un Guvern”.

Negocierile pentru formarea noului Guvern rămân blocate, în condițiile în care nici unul dintre partidele implicate nu pare dispus să facă un pas înapoi pentru a ajunge la un compromis. Singurul punct asupra căruia formațiunile parlamentare par să fie de acord este organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea unor legi necesare pentru PNRR și SAFE.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Afacerea vaccinurilor anti-COVID, filiera de aprobare a achizițiilor: cine propunea, cine decidea, cine executa
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Starmer, al doilea lider după Trump care intervine în favoarea jucătorilor la Cupa Mondială. A insistat ca meciul Anglia-Mexic să nu fie reprogramat
Gandul
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Unul dintre bărbații relocați din azilele lui Viorel Pașca a murit: „Sunt așteptate concluziile IML”
Libertatea
Cât costă 2 zile la mare pentru 3 adulți și un copil în 2026. Cheltuielile reale i-au surprins pe turiști
CSID
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da