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Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că a preluat propunerea PSD privind un „guvern de armistițiu”

Deputatul PSD Marius Budăi a lansat critici dure la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, susținând că acesta a preluat propunerea anterioară a PSD privind un „guvern de armistițiu”. Budăi îl acuză pe Bolojan că schimbă succesiv condițiile pentru formarea unui nou executiv, în scopul prelungirii mandatului său în fruntea Guvernului interimar.
Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că a preluat propunerea PSD privind un „guvern de armistițiu”
Diana Nunuț
03 iul. 2026, 09:32, Politic
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Deputatul PSD Marius Budăi a transmis un mesaj acid premierului interimar, susținând, într-o postare pe Facebook, că ideea unui „guvern de armistițiu”, promovată de Bolojan, reprezintă o propunere anterioară a social-democraților.

„Maestrul incontestabil al răzgândirilor strategice, domnul Ilie Bolojan, tocmai a inventat… apa caldă. Sau, mă rog, a preluat-o din spațiul public, fără ghilimele. Noua „găselniță” de geniu se numește “Guvernul de armistițiu”. Sună nobil, sună a pace generală, dar mai ales sună a… exact ce propunea PSD încă de când s-a prăbușit primul pion pe tabla de șah”, a scris Budăi pe Facebook.

Budăi: Bolojan și-a modificat poziția în negocierile pentru formarea Guvernului

Social-democratul mai susține că Bolojan și-a modificat în repetate rânduri poziția în negocierile pentru formarea Guvernului și vorbește despre o serie de „armistiții” care, în opinia sa, nu au fost respectate.

„Logica de fier a domnului Bolojan devine de-a dreptul fascinantă dacă ne uităm la palmaresul „armistițiilor” de până acum. Armistițiul nr. 1: Chiar Guvernul Bolojan trebuia să fie un armistițiu doctrinar. Rezultatul? Încălcat grosolan de domnul Bolojan încă de la început. Armistițiile nr. 2, 3 & 4: Formulele cu domnii Tomac și Veștea și Guvern minoritar PSD. Alte „armistiții” de fațadă, bune doar ca praf în ochii tuturor. Armistițiul suprem (Cel de-acum): Marea coaliție pro-occidentală… fără domnul Bolojan premier. Adică exact formula de la care s-a plecat de la bun început. Strategia este deja de manual: de fiecare dată când președintele Nicușor Dan și restul partidelor reușesc, prin minune, să bifeze toate condițiile absurde puse de premierul demis, hop!, mai apare o condiție sau o declarație-șoc”, a continuat Budăi.

Critici la adresa lui Bolojan și USR

Acesta susține că obiectivul premierului interimar și al USR nu ar fi formarea rapidă a unui nou Executiv, ci prelungirea perioadei în care Guvernul interimar rămâne în funcție.

„Să aștepți ca domnul Bolojan și USR să fie de acord cu un guvern este ca și cum ai merge tot înainte și te-ai aștepta să atingi orizontul – oricât de mulți pași faci spre condițiile lor, ei se îndepărtează cu exact aceeași distanță. Se mai schimbă o regulă în timpul jocului, pentru că miza nu este stabilitatea economică, nici nivelul de trai al românilor. Miza este mult mai pământeană – cum să mai prindem o zi, o săptămână, o lună pe scaunul de la Palatul Victoria, chiar și din postura de interimar ilegitim. Când nu mai ai argumente, furi idei din spațiul public (…) Plagiatul și oportunismul politic n-au arătat niciodată atât de… „responsabile”, a conchis Budăi.

Blocaj politic de aproape două luni

România se află într-un blocaj politic de aproape două luni, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură în data de 5 mai.

De atunci, negocierile dintre principalele partide nu au dus la formarea unei majorități, disputa centrală fiind legată de funcția de premier și de garanțiile cerute pentru susținerea viitorului cabinet.

După căderea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac, însă acesta și-a depus mandatul după ce nu a găsit sprijin suficient. Ulterior, Adrian Veștea a fost desemnat pentru funcția de premier, dar guvernul propus de el a fost respins la vot.

Cabinetul Veștea avea nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit, însă a obținut doar 189. În acest context, varianta unui guvern „de armistițiu” este discutată ca posibilă soluție pentru ieșirea din criză.

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