Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Dan: „Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament”

Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Misiune dificilă pentru premierul desemnat: are nevoie de 233 de voturi

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, în urma consultărilor și negocierilor purtate în ultimele săptămâni cu partidele parlamentare.

„Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru”, a anunțat Nicușor Dan.

„Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament”, a spus Nicușor Dan.

Eugen Tomac urmează să încerce formarea unui nou Guvern, într-un context politic complicat, în care nu există, deocamdată, o majoritate clară pentru susținerea viitorului Cabinet.

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.

Prin desemnarea lui Eugen Tomac, presiunea politică se mută de la Palatul Cotroceni către partidele parlamentare, care vor trebui să decidă dacă susțin sau nu formula de guvern propusă de premierul desemnat.

În ultimele săptămâni, Nicușor Dan a avut discuții cu liderii principalelor partide, printre care Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Totuși, o majoritate clară de susținere a cabinetului Tomac nu este clar conturată.

Eugen Tomac este europarlamentar și a fost ales în 2024 pe listele alianței formate din PMP, USR și Forța Dreptei.

Declarații Nicușor Dan

Președintele a amintit că, în iunie 2025, „înțelegând mesajul românilor și interesul național”, patru partide și minoritățile au format o coaliție și și-au asumat guvernarea.

„La un an de la acest moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară este mult mai bună”, a spus Nicușor

Șeful statului a afirmat însă că, între timp, în coaliție au apărut tensiuni care s-au amplificat, iar interesul de partid a ajuns, în cazul multor politicieni, să prevaleze în fața interesului național.

„O astfel de atitudine este irațională și contravine interesului național definit de votul oamenilor în număr atât de mare în mai 2025”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că dezbaterea privind felul în care a funcționat coaliția este una legitimă și că aceasta va continua, dar a susținut că, în acest moment, este mai importantă privirea spre viitor decât analiza blocajelor de până acum.

„Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament”, a spus Nicușor Dan.

Președintele va face declarații la ora 18:00

Președintele României, Nicușor Dan, va susține joi, 4 iunie 2026, ora 18:00, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan îl va anunța la 18:00 pe Eugen Tomac ca premier desemnat, conform surselor Mediafax.

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan ar urma să-l desemneze, joi seara, în jurul orei 18.00, pe Eugen Tomac pentru a forma noul guvern, spun, pentru MEDIAFAX, surse din Administrația Prezidențială.

După mai multe rude de discuții formale și informale, șeful statului, Nicușor Dan, i-a chemat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni pe liderii PNL, PSD și USR, ca să găsească o formulă guvernamentală stabilă.

Primul cu care a discutat președintele Dan este liderul PNL, Ilie Bolojan, care susține în continuare ideea unui guvern fără PSD, chiar dacă un potențial viitor Executiv ar fi condus de o persoană tehnocrată.

De asemenea, joi dimineață, președintele Dan s-a întâlnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură cu 281 de voturi „pentru”

Desemnarea premierului pentru formarea unui noi Executiv, susținut de o majoritate parlamentară consistentă întârzie, în condițiile în care acum 1 lună, pe 5 mai 2026, Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis, în urma unei moțiuni de cenzură intitulate „STOP «Planului Bolojan»”, inițiată de PSD, AUR și PACE.

Moțiunea a fost votată de un număr record de 281 de parlamentari „pentru”, depășind cu mult majoritatea de 233 de voturi necesară. Din 5 mai, Guvernul Ilie Bolojan a devenit interimar, cu termen limită de 45 de zile, potrivit Codului Administrativ.

Ce prevede Constituția

Potrivit art. 103 din Constituție, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.â

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.