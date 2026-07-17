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Ciprian Ciucu răspunde acuzațiilor aduse de Tomac: Era clar că ministerele erau puse pentru PSD

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu i-a dat replică fostului premier desemnat Eugen Tomac, acuzându-l de lipsa de onestitate și apropiere de PSD. Liderul PMP l-a acuzat pe edil că ar fi blocat negocierile pentru formarea guvernului tehnocrat.
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Radu Mocanu
17 iul. 2026, 22:32, Politic
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Ciprian Ciucu a reacționat la declarațiile lui Eugen Tomac, care l-a acuzat că ar fi împiedicat negocierile pentru constituirea unui guvern tehnocrat, reluând acuzațiile potrivit cărora acestea avusese o negociere prealabilă cu Partidul Social Democrat. 

„Domnul Tomac ne-a spus în față că PNL este primul partid cu care se vede. După care a început să ne spună niște nume. Și fix pe ministerele care interesau cei de la PSD. Nu apucasem  să discutăm cine  ce dorește. Dar era clar, era cusut cu o ață albă”, a replicat Ciucu, într-o intervenție la România TV. 

Primarul General a continuat, atacându-l pe Tomac pentru lipsa de onestitate din timpul negocierilor de la începutul lunii iunie. 

„Asta i-am și spus la întâlnire. Că mi se pare că au pus ministerele PSD deoparte. Era clar pentru noi că ei deja aveau lucrurile puse deoparte pentru PSD că s-au văzut în prealabil și m-a deranjat când a spus că e prima oară că se vede cu Partidul Național Liberal și de ce gest face. Că nu era adevărat”, continuă Ciucu. 

„Eu am înțeles și faptul că avea niște constrângeri domnul Tomac din partea PSD. Am înțeles acest lucru. Era mult mai normal să vină și să ne spună oameni buni, hai să facem acest guvern. Am niște constrângeri la PSD. Poate treceam mai departe”, a mai spus edilul. 

Acesta a reacționat după ce fostul premier Eugen Tomac l-a acuzat pe Ciucu de blocare negocierilor.

Imediat însă, după mai multe discuții pe care le-am avut cu PNL-ul, A existat o reacție destul de incorectă a primarului general cu privire la discuția destul de cinstită pe care am avut-o. atunci mi-am dat seama că există un curent care va încerca să blocheze această construcție pe care de principiu exista un acord de a o pune în aplicare”, a declarat Tomac vineri la emisiunea OFF The Record, găzduită de MEDIAFAX. 

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