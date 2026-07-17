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„Pentru mine e periculos să conduc” – Ciucu, despre mașina de serviciu

Primarul general Ciprian Ciucu a povestit cum se deplasează prin București: cu șofer la primărie, cu metroul sau STB-ul în rest.
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Andreea Tobias
17 iul. 2026, 22:22, Politic
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Primarul general Ciprian Ciucu a vorbit, la Romania TV, despre cum se deplasează prin București. El a spus că, de când e primar, nu mai conduce singur mașina.

„De când sunt primar, nu mai conduc. Am șofer. Merg cu metro-ul sau merg cu STB-ul și merg cu mașină la primărie, pentru că pentru un politician, la nivelul la care sunt eu ca primar în Capitală, este foarte periculos să conduci”.

Primarul a explicat că folosește șofer și mașină de serviciu pentru drumul spre primărie. El a spus că, la nivelul funcției sale, condusul propriei mașini ar fi periculos. Ciucu a dat exemplul unui accident în care șoferul ar fi găsit automat vinovat. Potrivit lui, folosirea unui șofer elimină acest risc.

Cum se deplasează în restul timpului

Primarul a spus că merge cu metroul sau cu STB-ul, în afara drumului spre primărie. În weekend, a precizat el, conduce singur. În timpul săptămânii, Ciucu a spus că lucrează în mașină, la telefon.

El a respins ideea că folosirea mașinii de serviciu ar fi o problemă, atâta timp cât alternează cu transportul public.

Primarul a povestit că merge pe jos aproximativ 50 de pași, de la bloc, până la stația de metrou.

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