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„It takes two to tango”. Ciucu face caracterizarea unor politicieni: de la Băsescu, la Rogobete și Fritz

Primarul general Ciprian Ciucu a caracterizat mai mulți politicieni: Băsescu, Nicușor Dan, Grindeanu, Rogobete, Nazare și Fritz, într-un interviu la Romania TV.
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Andreea Tobias
17 iul. 2026, 22:40, Politic
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Primarul general Ciprian Ciucu a făcut, la Romania TV, o serie de caracterizări ale unor politicieni. El a vorbit despre Traian Băsescu, Nicușor Dan, Sorin Grindeanu și alți lideri.

Ciucu l-a numit pe Traian Băsescu cel mai bun primar al Capitalei de după 1990. El a spus că i-a plăcut primul mandat prezidențial al lui Băsescu, mai puțin al doilea.

Despre Nicușor Dan, actualul președinte, Ciucu a spus că a fost un primar bun. El a recunoscut că nu are încă o relație apropiată cu președintele. Ciucu a folosit expresia „it takes two to tango”, sugerând că responsabilitatea e împărțită.

De asemenea, Ciucu a afirmat că liderul PSD Sorin Grindeanu are un ceas foarte scump. Potrivit lui, valoarea ar fi comparabilă cu cea a apartamentului său.

Ce a spus despre Rogobete, Nazare și Fritz

Despre fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, Ciucu a avut o părere dublă. I-a plăcut ca ministru, dar îl consideră „nesuferit” ca politician.

Despre Alexandru Nazare a vorbit apreciativ, spunând că a ținut țara în echilibru bugetar.

Despre primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a spus că e un primar bun, afectat de o decizie a ANI. Ciucu a susținut că anumite centre de putere ar influența decizii din justiție și instituțiile de forță.

„Sistemul. Sistemul lucrează. Prin legi, prin… prin ce poate, cum poate, prin butoane, prin pârghii”.

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