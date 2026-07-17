Primarul general Ciprian Ciucu a făcut, la Romania TV, o serie de caracterizări ale unor politicieni. El a vorbit despre Traian Băsescu, Nicușor Dan, Sorin Grindeanu și alți lideri.

Ciucu l-a numit pe Traian Băsescu cel mai bun primar al Capitalei de după 1990. El a spus că i-a plăcut primul mandat prezidențial al lui Băsescu, mai puțin al doilea.

Despre Nicușor Dan, actualul președinte, Ciucu a spus că a fost un primar bun. El a recunoscut că nu are încă o relație apropiată cu președintele. Ciucu a folosit expresia „it takes two to tango”, sugerând că responsabilitatea e împărțită.

De asemenea, Ciucu a afirmat că liderul PSD Sorin Grindeanu are un ceas foarte scump. Potrivit lui, valoarea ar fi comparabilă cu cea a apartamentului său.

Ce a spus despre Rogobete, Nazare și Fritz

Despre fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, Ciucu a avut o părere dublă. I-a plăcut ca ministru, dar îl consideră „nesuferit” ca politician.

Despre Alexandru Nazare a vorbit apreciativ, spunând că a ținut țara în echilibru bugetar.

Despre primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a spus că e un primar bun, afectat de o decizie a ANI. Ciucu a susținut că anumite centre de putere ar influența decizii din justiție și instituțiile de forță.

„Sistemul. Sistemul lucrează. Prin legi, prin… prin ce poate, cum poate, prin butoane, prin pârghii”.