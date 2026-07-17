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Lucrări de reabilitare în centrul Capitalei: Ciucu: Esplanada are nevoie de umbră și de arbori

Primăria Municipiului București a început lucrările de înlocuire a pavajului deteriorat de pe esplanada din Piața Universității, urmând să fie refăcut trotuarul de pe întregul Bulevard Elisabeta. Primarul general Ciprian Ciucu a transmis că, pe lângă reabilitarea pavajului, analizează posibilitatea amenajării unor spații verzi.
Lucrări de reabilitare în centrul Capitalei: Ciucu: Esplanada are nevoie de umbră și de arbori
Sursa foto: Facebook/PMB
Radu Mocanu
17 iul. 2026, 15:28, Social
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Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat demararea lucrărilor de reabilitare a esplanadei din Piața Universității, una dintre cele mai circulate zone din centrul Capitalei. 

Dalele erau sparte și fisurate, desprinse și aveau denivelări. Un adevărat pericol pentru trecători! Le înlocuim! Colegii de la Administrația Străzilor București lucrează în zona dintre rond și Strada Academiei, pe partea cu statuile. Au refăcut fundația din beton, iar acum montează pavaj nou, de calitate, care să reziste!”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Primăria Capitalei. 

Municipalitatea a precizat că lucrările vor fi finalizate în aproximativ două săptămâni. 

La rândul său, primarul general Ciprian Ciucu a afirmat că intervenția era necesară punctând că analizează și amenajarea unui spațiu verde. 

„Am reparat-o, că era rușinos. În buricul Bucureștiului. Dar e clar că are nevoie de umbră și de arbori. Aprofundez subiectul, să vedem dacă este fezabil, tehnic vorbind, dat fiind că dedesubt este parcarea”, transmite edilul pe Facebook. 

PMB a anunțat că lucrările de reabilitare vor continua pe întregul Bulevard Elisabeta. 

„Continuăm cu restul Bulevardului Elisabeta! Reparăm trotuarele de pe întreaga arteră. Vorbim despre o suprafață totală de 2.800 mp!”, se arată în mesaj. 

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