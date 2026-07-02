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Bazinele de retenție anunțate de Ciucu: unul finalizat, două în lucru, unul în proiectare

Primăria Municipiului București a prezentat joi detalii privind proiectele de gestionare a apelor pluviale din Capitală, aflate în diferite stadii de realizare. Lucrările sunt menite să reducă riscul de inundații în timpul ploilor abundente.
Bazinele de retenție anunțate de Ciucu: unul finalizat, două în lucru, unul în proiectare
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Maria Miron
02 iul. 2026, 21:45, Social
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Cel mai avansat proiect este cel din Sectorul 3, unde un bazin de retenție a fost deja finalizat în subteran. Aici sunt realizate două bazine, unul pentru ape pluviale, cu o capacitate de 2.000 mc, și unul pentru ape menajere de 100 mc, amplasate la aproximativ 8 metri adâncime.

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Construcția include structuri pentru colectarea apelor pluviale și menajere, iar zona de la suprafață urmează să fie amenajată cu spații verzi și alei tehnologice.

Potrivit municipalității, în același perimetru au fost realizate și lucrări de canalizare, inclusiv foraje subterane pentru traversarea infrastructurii existente.

Tineretului: bazin de 4.000 mc în lucru

Al doilea proiect este în zona Tineretului, unde lucrările sunt în desfășurare. Aici se pregătește terenul pentru un bazin la adâncime, cu o capacitate de peste 4.000 de metri cubi, care va colecta apa de pe un areal extins. Săpăturile și studiile geotehnice pentru viitorul bazin subteran au început deja.

Proiectul prevăzut în zona Parcului Carol, al treilea din listă, se află în prezent în faza de studiu de fezabilitate. Autoritățile spun că investiția face parte din același program de modernizare a sistemului de canalizare și de adaptare la episoadele de ploi torențiale.

Gestionarea apei în concept „oraș-burete”

În paralel, sunt analizate și alte posibile amplasamente pentru astfel de bazine, în colaborare cu Apa Nova București, operatorul de apă și canalizare, în zone considerate vulnerabile la acumulări rapide de apă.

Proiectele sunt parte dintr-un concept mai amplu de tip „oraș-burete”, prin care apa de ploaie este colectată și reutilizată pentru irigații și întreținerea spațiilor verzi în perioadele de secetă.

Ciucu: apa de ploaie poate fi folosită la irigații

„Apa de ploaie adunată în ele poate fi folosită la irigații, direcționată acolo unde este nevoie: către rădăcinile copacilor, către parcuri, către platbande. Avem perioade lungi de secetă, cu episoade scurte, dar foarte puternice de ploi. Și un astfel de sistem, care presupune un management bun al apei la nivelul București, poate fi o soluție. Deci venim cu acest concept de „oraș burete”, a explicat primarul general Ciprian Ciucu.

„Însă, pe viitor, trebuie să ne coordonăm cu sectoarele pentru a avea un cât mai bun circuit al apei, în București”, a transmis edilul.

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