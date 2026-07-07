Florin Cîțu, critic cu PNL-ul care comentează deciziile justiției. Comparație cu Liviu Dragnea

Fostul premier Florin Cîțu a declarat că este surprins de faptul că unii lideri ai PNL au început să pună sub semnul întrebării acțiunile justiției și să vorbească despre existența unui „sistem paralel”, apreciind că acest tip de discurs amintește de cel promovat de Liviu Dragnea în perioada în care conducea PSD.

Întrebat, într-un interviu la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, la Gândul, cum vede declarațiile primarului general, Ciprian Ciucu, care s-a declarat victima sistemului, Cîțu a răspuns că a fost surprins de afirmațiile edilului.

„M-au surprins aceste declarații în sens nu foarte plăcut. Eu, când eram în Partidul Național Liberal, am fost în stradă în 2017. Se pare că lucrurile s-au schimbat în Partidul Național Liberal de atunci. Se pare că ieșim în stradă împotriva a ceea ce susțineam atunci”, a declarat fostul lider liberal.

Cîțu a spus că nu știe „de ce parte a baricadei” s-ar afla astăzi colegii săi dacă ar exista din nou proteste pentru apărarea justiției.

„Poate aș fi eu singur acolo și în partea cealaltă, lângă Liviu Dragnea, restul. Sunt niște declarații care m-au surprins”, a afirmat Cîțu.

Fostul premier a făcut referire și la faptul că mai mulți politicieni critică instituțiile judiciare doar după ce ajung să fie vizați de anchete, referindu-se și la oameni politiic din USR. Acesta a precizat că el însuși are calitatea de suspect în dosarul privind achiziția de vaccinuri.

„Nu am comentat deloc dosarul meu și nici nu vreau să o fac”, a afirmat fostul premier.

Florin Cîțu a susținut că, într-un stat de drept, oamenii politici trebuie să manifeste prudență atunci când comentează activitatea justiției.

„Adam Smith spunea că una dintre condițiile unei societăți prospere este statul de drept, domnia legii. Atât timp cât spui că trăiești într-o democrație și există stat de drept, este complicat să justifici astfel de declarații. Eu cred în libertate individuală, libertate economică și stat de drept”, a declarat fostul lider al PNL.

În același timp, Cîțu a admis că pot exista suspiciuni legate de momentul în care sunt deschise anumite anchete, însă a subliniat că acestea nu justifică atacurile la adresa instituțiilor judiciare.

„E posibil să existe un sistem paralel, e posibil să nu existe, eu nu știu asta. Dar dacă noi începem să arătăm că statul este slab și că nu este un stat de drept, atunci drumul este spre anarhie”, a concluzionat fostul premier.