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Ciucu află azi dacă rămâne sub controlul judiciar impus de DNA: „Mă simt puțin agresat”

Primarul general Ciprian Ciucu află miercuri dacă rămâne sub controlul judiciar impus de Direcția Națională Anticorupție. Tribunalul București judecă o contestație a ediului în dosarul în care este acuzat de luare de mită. „Mă simt puțin agresat”, a spus Ciucu la ieșirea de la instanță.
Ciucu află azi dacă rămâne sub controlul judiciar impus de DNA: „Mă simt puțin agresat”
Laura Buciu
24 iun. 2026, 10:14, Politic
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Ciucu a avut termen la Tribunalul București unde se judecă o contestație a sa în dosarul în care este acuzat de luare de mită.

Termenul a fost pentru ora 8, când ediliul a și fost prezent.

La ieșirea din Tribunalul București, Ciucu nu a vrut să facă declarații în fațsa jurnaliștilor și a spus că se simte agresat.

„În momentul ăsta mă simt puțin agresat”, a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în data de 18 iunie, de către DNA, alături de trei oameni de afaceri.

 

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