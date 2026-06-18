Prima pagină » Știrile zilei » LIVE TEXT I Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile. Liderul PNL: „Nu am nimic de ascuns, sunt nevinovat. Știu că de acum înainte voi avea o tinichea de coadă”. Ciucu este acuzat de luare de mită. Detalii din dosar

LIVE TEXT I Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile. Liderul PNL: „Nu am nimic de ascuns, sunt nevinovat. Știu că de acum înainte voi avea o tinichea de coadă”. Ciucu este acuzat de luare de mită. Detalii din dosar

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost chemat astăzi, la ora 14.00, la DNA, arată surse judiciare.
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Sorina Matei
18 iun. 2026, 11:27, Politic
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UPDATE 16.47. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat de procurorii secției a II-a sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile, arată surse judiciare.

UPDATE 16.43. Ciprian Ciucu a ieșit din sediul DNA după mai multe ore de audieri. Primarul general a făcut următoarele declarații: „Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că procesul va scoate totul la iveală. Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte voi avea o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul de Primar General la capăt, ca si cum acest lucru nu există. Voi colabora cu organele judiciare”.

El a precizat că nu îi cunoaște pe afaceriștii din dosar.

UPDATE. 14.10. Dosarul DNA care îl vizează pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este desprins dintr-un dosar mai amplu al DNA care vizează activitatea jocurilor de noroc din sectorul 6. Unul dintre personajele din dosarul inițial este suspectat că i-ar fi finanțat campania pentru Primăria Generală a lui Ciprian Ciucu din 2025 în schimbul obținerii unor autorizații de la acesta.

UPDATE. 13.48. Ciprian Ciucu a ajuns la DNA. Primarul general nu a vrut să facă declarații.

UPDATE 13.14. Ciprian Ciucu este vizat de o acuzație de luare de mită în dosarul de corupție instrumentat DNA, susțin surse judiciare.

Foto Mediafax

UPDATE ora 12.50. Primarul General al Capitalei este vizat doar într-un singur dosar de corupție, care vizează o singură acuzație la adresa sa, precizează sursele.

UPDATE ora 12.28. Ciprian Ciucu a fost citat de procurori în calitate de „suspect” în dosarul de corupție mai amplu al DNA, arată surse judiciare.

UPDATE ora 12.04. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, este așteptat la audierile de la DNA la ora 14.00. Procurorii DNA au în investigare de mai mult timp un dosar mai amplu în care primarul Capitalei este suspectat că a emis o serie de aprobări/ avize.

UPDATE ora 11.48. Întrebat de ce a fost chemat Ciprian Ciucu la DNA, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că nu știe despre ce este vorba.

Primarul Capitalei și prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost chemat astăzi pentru audieri de procurorii DNA.

Ciucu va fi audiat într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA și nu este exclus să fie pus chiar și sub acuzare.

Ciprian Ciucu este liderul PNL cel mai apropiat de premierul demis Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu, actualul Primar General al Municipiului București, a fost ales în această funcție în urma scrutinului din decembrie 2025. Anterior, el a servit ca primar al Sectorului 6 între anii 2020 și 2026.

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