SUA au atacat o clădire rezidențială din Iran cu una dintre cele mai puternice bombe convenționale: Mark-84 de 900 kg

Statele Unite au lovit o casă a unei familii de pe insula Qeshm din Iran, joi, cu o bombă de mari dimensiuni, potrivit unei analize a videoclipurilor, fotografiilor și imaginilor din satelit realizate de experți în armament și de The New York Times.

Oficialii iranieni au declarat că atacul a ucis un soț și o soție, precum și fiul lor în vârstă de 2 ani. Ceilalți doi copii ai cuplului au fost scoși vii din dărâmături.

Bomba Mark-84 de 900 de kilograme

Dimensiunea craterului și fragmentele de muniție par să indice că arma folosită a fost o bombă de 900 kg numită Mark-84, una dintre cele mai mari bombe convenționale folosite de armata americană. Locația și ora atacurilor sunt în concordanță cu locul și momentul în care operau Statele Unite.

Mark-80 (sau Mk-84) este o bombă aeriană convențională de 900 de kg și este cea mai mare armă din seria Mark 80 folosită de armata Statelor Unite. A intrat în serviciu în timpul Războiului din Vietnam.

Jurnaliștii susțin că dovezile ridică întrebări cu privire la ce anume vizau Statele Unite și de ce a fost folosită o muniție atât de mare și de puternică.

Atacul a lovit un cartier dens populat de pe insulă, situată în Strâmtoarea Ormuz din sudul Iranului, și pare să fi făcut parte dintr-o serie de atacuri pe care Statele Unite au declarat că le-au lansat ca răspuns la atacurile anterioare ale Iranului asupra unei baze folosite de forțele americane în Iordania.

Analiștii nu a găsit nicio indicație a unui amplasament militar în apropierea casei familiei sau vreo informație despre victime militare în urma atacului, pe care autoritățile iraniene îl anunță de obicei.

20 de gospodării strămutate în urma atacului

Aproximativ 20 de gospodării au fost strămutate în urma atacului, au declarat oficialii iranieni, iar imaginile arată resturi și vehicule avariate la peste 60 de metri distanță. Alte atacuri au distrus și două depozite în afara orașului în același val de atacuri, conform analizei vizuale.

Comandamentul Central al SUA, care a anunțat joi dimineață că a atacat ținte în sudul Iranului, a declarat că investighează rapoartele privind victimele civile, dar nu a răspuns la întrebările despre ținta vizată, muniția utilizată sau ce măsuri de precauție au fost luate pentru a proteja civilii.

„Suntem la curent cu rapoartele și le investigăm”, a declarat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central. „Armata americană nu vizează niciodată civilii.”

Un crater de 9 metri

The Times a coroborat detaliile din imaginile de la martori și din știri cu imagini din satelit pentru a identifica locația impactului și a determina dimensiunea craterului. Impactul, care a avut loc în cartierul Chah-Tangu din orașul Qeshm, o zonă cu case strâns grupate, a distrus și mai multe structuri, lăsând în urmă un crater cu o lățime de cel puțin 9 metri.

„Daunele compatibile cu cele ale unei bombe Mark-84 de 900 kg, care poate fi echipată cu kituri de ghidare JDAM”, a declarat Trevor Ball, fost tehnician specializat în eliminarea explozibililor din Armata SUA și analist la Armament Research Services, referindu-se la kiturile care transformă bombele neghidate în muniții ghidate prin GPS . Fotografiile publicate de presa iraniană, a spus el, au arătat părți din aceste kituri de ghidare, deși The Times nu a putut confirma unde au fost recuperate fragmentele.

Frederic Gras, un consultant francez în domeniul munițiilor care a analizat aceleași imagini, a declarat, de asemenea, că dimensiunile craterului corespundeau cu o bombă Mark-84 de 900 kg lansată din aer. El a spus că bomba pare să fi detonat sub suprafață, mai degrabă decât la impact, și că solul nisipos a absorbit o parte din explozie, direcționând forța în jos, ceea ce a limitat pagubele din zona înconjurătoare.

Țintă neclară

Armele de aceste dimensiuni sunt de obicei folosite pentru „clădiri, depozite de căi ferate și linii de comunicații”, potrivit unui birou al armatei americane care gestionează muniția pentru Pentagon. Experții spun că acestea pot provoca vătămări grave civililor atunci când sunt utilizate în zone dens populate .

Deși rămâne neclar cine ar fi putut fi ținta vizată în atac, dreptul internațional umanitar impune combatanților să evalueze prejudiciul preconizat pentru civili în raport cu avantajul militar al unui atac.

Cei doi copii supraviețuitori ai familiei Jafari, Mohammad Reza și Mehdi, au rămas internați în spital, dar în stare stabilă, au declarat oficialii iranieni.