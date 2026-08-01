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VIDEO | Iulian Lorincz: Caracterul contează mai mult decât trei doctorate în politică

Deputatul USR Iulian Lorincz susține, într-un interviu „Ping Pong” pentru MEDIAFAX, că un politician trebuie să aibă, înainte de toate, caracter, spune că România are nevoie de digitalizarea administrației după modelul spaniol și afirmă că nu ar vota niciodată politicieni din PSD, AUR, SOS sau POT.
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Iñaki Bratosin
01 aug. 2026, 11:32, Politic
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Despre experiența cu străinătatea

Deputatul USR de diaspora Iulian Lorincz vorbește, în cadrul interviului pentru MEDIAFAX, despre provocările cu care se confruntă românii stabiliți în străinătate și explică de ce păstrarea limbii române în rândul noilor generații este esențială. Pornind de la propria experiență, după cei 17 ani petrecuți în Spania, acesta spune că îi încurajează pe părinți să-și înscrie copiii la cursurile de limba română și susține că legătura cu țara trebuie păstrată indiferent de distanță.

Ca arhitect, despre demolări

În același timp, Lorincz vorbește despre începutul activității sale parlamentare și recunoaște că una dintre cele mai importante lecții învățate în primul mandat a fost necesitatea dialogului și a negocierii înainte ca un proiect legislativ să ajungă la vot. Ca arhitect, el afirmă că nu ar demola clădiri valoroase, ci doar construcțiile ridicate fără autorizație, iar întrebat dacă există adevăruri pe care politicienii le cunosc, dar nu le spun public, răspunde că nu a descoperit până acum un astfel de lucru.

Politicieni fără Bacalaureat

Iulian Lorincz atrage atenția și asupra nivelului de pregătire al unor parlamentari. Deputatul afirmă că în Parlament există politicieni care nu stăpânesc bine limba română și chiar aleși care nu au promovat examenul de bacalaureat. În opinia sa, aceste aspecte arată cât de important este ca un politician să fie bine pregătit și să investească permanent în educație.

Ce vrea să lase în urmă

La final, interviul capătă un ton mai relaxat. Deputatul de diaspora vorbește despre preferințele sale culinare, explică de ce alege sangria în locul țuicii și jamón serrano în locul șuncii ardelenești și spune că și-ar dori ca, peste ani, oamenii să își amintească de impactul pozitiv al activității sale, nu doar de funcția pe care a ocupat-o.

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