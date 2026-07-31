Camera Deputaților intră săptămâna viitoare în sesiune extraordinară. Legea ANI, redepusă de PNL și USR, revine pe agendă

Camera Deputaților se va reuni, în perioada 3-6 august, într-o nouă sesiune extraordinară, iar unul dintre cele mai importante proiecte aflate pe ordinea de zi este legea privind integritatea, redepusă de PNL și USR după ce a fost respinsă în Senat.

Convocarea sesiunii extraordinare a fost aprobată vineri seară de Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Potrivit programului de lucru, activitatea va începe luni dimineață, 3 august, cu ședințele grupurilor parlamentare, urmate de ședința de plen în care va fi aprobată ordinea de zi a sesiunii extraordinare.

În aceeași zi, între orele 12:00 și 16:00, comisiile parlamentare vor analiza proiectele aflate pe ordinea de zi, iar de la ora 16:00 plenul Camerei Deputaților va începe dezbaterile, urmate de votul final asupra proiectelor pentru care procedura va fi încheiată.

Programul continuă marți, 4 august, cu activitatea comisiilor parlamentare, iar miercuri, 5 august, deputații se vor reuni din nou în plen, începând cu ora 12:00, pentru dezbaterea proiectelor și exprimarea votului final. Joi, 6 august, activitatea va continua în comisii.

Pe agenda sesiunii extraordinare se află propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, înregistrată la Camera Deputaților cu indicativul Pl-x 530/2026.

Proiectul urmează să fie dezbătut în procedură de urgență, după întocmirea raportului Comisiei juridice. Tot pe ordinea de zi se află și inițiative legislative adoptate anterior de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. Ele urmează să intre în dezbaterea deputaților în cadrul sesiunii extraordinare.

Anunțul privind reluarea dezbaterilor asupra legii integrității vine după ce președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că proiectul a fost redepus în Parlament la doar o zi după ce a fost respins în Senat, din cauza nemulțumirilor venite din partea PNL și USR, legate de introducerea unor amendamente considerate neconstituționale.

„Este un proiect pro-transparenţă şi care respectă Constituţia”, a declarat Mircea Abrudean, care a făcut apel la „PSD şi aliaţilor săi să nu introducă amendamente otrăvite, neconstituţionale”.