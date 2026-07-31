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Legea integrității, redepusă la Parlament. Mircea Abrudean: Cerem PSD și aliaților săi să nu introducă amendamente otrăvite

Legea integrității, care a picat joi, la vot, în plenul Senatului, a fost redepusă vineri în Parlament. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului, Mircea Abrudean. „Cerem PSD și aliaților săi să nu introducă amendamente otrăvite, neconstituționale”, a spus acesta.
Legea integrității, redepusă la Parlament. Mircea Abrudean: Cerem PSD și aliaților săi să nu introducă amendamente otrăvite
Diana Nunuț
31 iul. 2026, 15:17, Politic
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Legea integrității a fost redepusă vineri, la Parlament, după ce joi a picat la vot în Senat, în calitate de for decizional.

Într-o postare pe Facebook, Mircea Abrudean, președintele Senatului, a afirmat că această lege constituie un jalon din PNRR, iar prin neadoptarea ei, România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro.

„Așa cum am anunțat ieri (joi – n.r.) după respingerea legii integrității, astăzi am depus din nou proiectul de lege. Este un proiect pro-transparență și care respectă Constituția. (…) România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro dacă PSD continuă să saboteze legea integrității”, a scris Abrudean în mesajul publicat vineri pe Facebook.

El a lansat un apel și către social-democrați.

„Cerem PSD și aliaților săi să nu introducă amendamente otrăvite, neconstituționale, care distrug jalonul sau ascund averi. Dincolo de jalonul din PNRR, avem nevoie de un mecanism real de transparență a averilor prin această lege”, a precizat președintele Senatului.

Legea integrității a picat la vot în Senat

Joi, legea integrității a picat la vot în Senat. Au fost 112 senatori prezenți la ședință, iar 55 dintre aceștia au votat pentru, 29 nu au votat, iar alți 28 s-au abținut de la vot.

Senatorul PSD Daniel Zamfir și premierul interimar Ilie Bolojan au avut o dispută în timpul dezbaterilor asupra amendamentului depus de PSD la legea integrității, care prevede încetarea mandatului pentru fapte de integritate aplicate retroactiv și care l-ar viza și pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Zamfir a acuzat Guvernul că „sacrifică 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Fritz”, în timp ce Bolojan a susținut că modificarea propusă este „profund neconstituțională”.

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